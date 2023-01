Siete su una nuova BMW Serie 7 e state aspettando una persona fermi in un parcheggio. Oppure siete completamente bloccati in un ingorgo autostradale e la vostra squadra di calcio del cuore sta disputando una partita molto importante. Che fate? Beh, guardate il match direttamente dal display dell’auto.

È quello che accadrà (almeno all’inizio) sulle Serie 7 immatricolate in Germania, dove sarà possibile vedere tutte le partite della Bundesliga, il campionato di calcio tedesco.

Per non perdersi neanche un’azione

Nelle prossime settimane, l’app della Bundesliga sarà integrata in tutte le Serie 7 (anche l’elettrica i7) vendute in Germania attraverso un aggiornamento gratuito over-the-air.

Le partite della Bundesliga sulla BMW Serie 7

Successivamente, questa funzione verrà allargata anche ad altri esemplari immatricolati nel resto d’Europa, America e Asia. Questo progetto pilota (BMW parla di una “data di scadenza” fissata per il 31 marzo 2024, eventualmente prorogabile) prenderà vita sul Curved Display.

Ovviamente, la partita si potrà vedere solo a vettura ferma sullo schermo da 14,9”, mentre in movimento si potrà solo ascoltare in radiocronaca. Per attivare l’app, è richiesta una eSim, mentre la connettività è garantita dal 5G integrato nella vettura.

C’è anche il “cinema”

Se al calcio preferite un buon film, comunque, la Serie 7 non delude. I passeggeri posteriori possono guardare dei contenuti in streaming direttamente dallo schermo da 31” in 8K del BMW Theatre Screen.

L’integrazione della BMW con Amazon Fire TV permette di vedere i film delle principali piattaforme, come Netflix, YouTube e Disney+. In più, con l’impianto audio Bowers & Wilkins da 2.000 Watt si viene proiettati al centro dell’azione con altoparlanti nei poggiatesta e subwoofer nello schienale, come nei cinema di altissimo livello.