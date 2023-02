La fine degli incentivi statali per le vetture dalle maggiori emissioni di CO2 non coinvolge alcuni modelli già al di fuori di questi limiti: a febbraio, ad esempio, troviamo una crossover performante come la Ford Puma ST, senza bonus statale, ma con un sconto sul listino e rate mensili ridotte. Si parte dai 4.150 euro di sconto offerti da Ford, con un prezzo iniziale di 31.350 euro anziché 35.500 euro; il costo è invece di 32.600 euro senza il finanziamento. Si può quindi non versare alcun anticipo, e pagare 36 rate mensili da 539,69 euro, più le spese di incasso (TAN 6,95%, TAEG 8,11%). Al termine c’è la maxi rata di 17.395 euro, con un limite di 30.000 km e 0,20 euro al chilometro in caso di esubero. In omaggio per tutte le Ford Performance Car, vale a dire le auto più performanti della gamma, è previsto un corso gratuiro di guida sportiva Ford Driving University.

Vantaggi

L’offerta di Ford è simile a quelle proposte negli ultimi mesi, caratterizzate dall’assenza di anticipo -vantaggio piuttosto raro nel periodo- e da rate mensili piuttosto contenute in rapporto al costo iniziale.

Per questa Puma ST è interessante lo sconto massimo ottenibile senza alcun ecobonus statale, con l’aggiunta di un corso gratuito di guida sicura, che sarebbe in realtà utilissimo per qualsiasi tipo di auto.

Svantaggi

Le spese di incasso rata sono lievemente aumentate, insieme ai tassi di interesse. Non sono previsti nell’esempio servizi come estensione di garanzia, o assicurazioni.