Tra le Case che propongono sconti richiedendo una vettura usata da dare in cambio, a febbraio c’è anche Skoda. L'offerta riguarda la Kamiq con il motore a benzina 1.0 TSI da 95 CV e in allestimento Black Dots, con un finanziamento agevolato disponibile solo in caso di permuta, ma senza gli obblighi sul tipo di usato propri degli ecoincentivi.

Lo sconto iniziale è piuttosto sostenuto, perché si passa da 25.350 euro a 20.458,78 euro: sono quasi 4.900 euro di meno. L’anticipo da versare è ridotto quindi a 3.500 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 199 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,43%).

Al termine c’è una maxi rata da 13.582,02 euro, per un massimo di 30.000 km in caso di restituzione, versando 0,07 euro per ogni chilometro in più.

Nell’offerta per questa Kamiq è compreso il pacchetto di manutenzione Skoda Care Clever Value, per la durata di tre anni o 45.000 km; inoltre i pacchetti di accessori City Pack e City Plus Pack possono essere acquistati rispettivamente con il 30% e il 20% di sconto.

Vantaggi

Skoda, anche senza l’ecoincentivo statale, propone ugualmente uno sconto con permuta sulla Kamiq, nel recente allestimento Black Dots: il risultato è un listino ridotto di circa 4.900 euro, un anticipo contenuto e rate mensili di 199 euro. Sono inclusi tre anni manutenzione e sconti su alcuni accessori.

Svantaggi

Per accedere al finanziamento occorre comunque una vettura da dare in permuta. Attenzione a costi aggiuntivi e oneri finanziari, per il calcolo esatto della spesa.

In sintesi