Besteller della Casa la Skoda Kamiq rinnova la propria gamma con l'introduzione dell'allestimento speciale Black Dots, dedicato esclusivamente al mercato italiano. Disponibile con i motori benzina 1.0 da 95 e 110 CV e il 1.5 da 150 CV, abbinati al cambio manuale o all'automatico DSG 7 rapporti, ha un prezzo di partenza fissato 25.350 euro o a 199 euro al mese (per la 95 CV).

A contraddistinguere la Skoda Kamiq Black Dots ci pensano alcuni dettagli estetici dedicati e una dotazione di serie particolarmente ricca.

Cosa c'è

Esteticamente il nuovo allestimento del SUV ceco presenta calandra, gusci degli specchietti e la scritta posteriore in nero lucido mentre mancorrenti al tetto e inserti nei dei paraurti sono nero opaco. A scelta si può optare per 9 differenti tinte per la carrozzeria, 7 metallizzate e 2 pastello.

Di serie sono per la Skoda Kamiq Black Dots previste luci full LED anteriori e posteriori, cerchi in lega da 17”, climatizzatore automatico bi-zona, sistema keyless, specchietto retrovisore interno antiabbagliamento e sedili in tessuto/pelle. Ricca la dotazione tecnologica che comprende monitor touch da 8”, due porte USB di tipo C, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, telecamera posteriore, frenata automatica d'emergenza con riconoscimento ciclisti e pedoni e mantenitore di corsia.

Da sottolineare poi come le emissioni inferiori ai 135 g/km permettono alla Kamiq di beneficiare degli incentivi auto 2023, con bonus di 2.000 solo previa rottamazione.

Skoda Kamiq Black Dots, i prezzi