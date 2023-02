Un viaggio attraverso la Toscana con l'auto dei propri sogni è possibile? Da oggi si, grazie a una nuova partnership tra Canossa Events e Four Seasons Hotels and Resorts, che ha dato vita a "Beyond by Four Seasons, An Exclusive Driving Journey Through Tuscany".

L'iniziativa si pone come una delle esperienze più divertenti e lussuose di sempre, grazie a panorami eccezionali, cibo e strade incredibili e auto tra le più belle al mondo.

Come funziona

La base di partenza per questa avventura di una settimana è il Four Seasons Hotel di Firenze, una struttura di 66.000 metri quadrati che ha aperto i battenti nel 2008 e ospita oggi attività sportive come il golf, l'equitazione e il tennis.

L'esperienza proposta da Canossa Events inizia con una cena di benvenuto presso il Faggio Garden all'interno dell'hotel, la sera prima del primo viaggio. Da qui, gli ospiti salgono sul loro veicolo preferito per guidare attraverso percorsi, creati combinando la vasta conoscenza dell'area di Canossa e le raccomandazioni locali.

Parlando proprio delle vere protagoniste dell'avventura, le auto, i partecipanti possono portare con sé la propria o scegliere tra varie sportive classiche e di lusso messe a disposizione dal team.

Ogni parte di questa esperienza è curata per massimizzare il divertimento e consentire ai partecipanti di esplorare appieno la Toscana. In qualità di Presidente di Four Seasons Hotel and Resorts, Christian Clerc ha commentato:

"Ci siamo uniti a Canossa Events per creare qualcosa di veramente spettacolare per i nostri ospiti: un'avventura di guida ultra-lusso in cui il viaggio deve essere goduto tanto quanto la destinazione." "Sullo sfondo della campagna toscana, punteggiata dal miglior vino della regione e offerte culinarie e fornite dai nostri talentuosi e premurosi artigiani, Beyond by Four Seasons stabilisce un nuovo standard per i viaggi su strada di lusso".

C'è molto di più in questo evento esclusivo oltre ai semplici momenti di guida. Durante la settimana, gli ospiti potranno partecipare a tour privati, degustazioni di vini in luoghi storici, come le Cantine Antinori, e accedere a luoghi non normalmente non vengono aperti al pubblico. Il tutto comprensivo anche di un'esperienza culinaria fiorentina seguita da una serata all'Opera.

Queste esperienze private sono state rese possibili solo grazie al coinvolgimento diretto del sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha dichiarato:

"La nostra collaborazione unica offre ai viaggiatori una visione rara dei siti imperdibili della regione, dei percorsi nascosti e dei segreti meglio custoditi: gli ingredienti di un vacanza italiana incredibilmente memorabile."

La nuova partnership

Beyond by Four Seasons è il risultato di una partnership tra una delle società di ospitalità più lussuose al mondo e una delle principali società di curatori di eventi del mondo, che condividono le loro vaste conoscenze per creare esperienze che non possono essere replicate dal pubblico, come afferma il presidente e amministratore delegato di Canosaa Events Luigi Orlandini :

"In collaborazione con Four Seasons, abbiamo progettato un'offerta incredibilmente unica, consentendo agli ospiti di godersi ogni momento speciale trascorso in viaggio e ispirandoli a immergersi negli splendori di tutto ciò che la Toscana può offrire."

Il 2022 ha segnato il primo anno di Beyond by Four Seasons, durante sei notti dal 24 al 30 settembre. Sebbene la partecipazione esatta dei veicoli sia stata mantenuta privata, i partecipanti di quest'anno hanno presentato un'ampia varietà di auto, dalle auto sportive degli anni '50 alle ultime hypercar, fino a nuove auto elettriche.

Indipendentemente dalla macchina che hanno scelto, un alto livello di attenzione ai dettagli ha consentito a Beyond by Four Seasons di regalare a questi pochi appassionati di automobili la guidata di una vita.

Per info e dettagli sulla prenotazione potete consultare la pagina dedicata Beyond by Four Seasons del sito di Canossa Events o inviare un'e-mail a beyond@fourseasons.com.

Source: Canossa Events, Four Seasons Hotels And Restorts