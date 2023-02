Con la fine degli incentivi per le auto ibride ad emissioni più alte, automobili come la popolare Lancia Ypsilon non hanno più avuto, a febbraio, la possibilità di accedere al contributo statale; tuttavia, la Casa è corsa subito ai ripari con una nuova offerta.

Per la Lancia Ypsilon 1.0 FireFly 70 CV Hybrid, nel più completo allestimento Gold, lo sconto arriva fino a 4.000 euro, se si aderisce al finanziamento Contributo prezzo Be-Hybrid e con la rottamazione di un’auto usata.

Partendo, quindi, da 15.000 euro anziché 19.000, c’è da versare un anticipo di 3.030 euro, e poi a seguire ci sono 36 rate mensili da 189 euro (TAN 7,99%, TAEG 11,07%).

Al termine, la maxi rata ammonta a 8.501,99 euro, per un massimo di 45.000 km e con un costo di 0,05 euro in caso di esubero, e di restituzione della vettura.

Vantaggi

Con queste offerte, Lancia consente di accedere a qualsiasi modello della gamma Ypsilon a condizioni particolarmente vantaggiose, con o senza incentivi: lo sconto di 4.000 euro è notevole in rapporto al prezzo totale, e le rate da 189 euro comprendono anche le spese di incasso.

Svantaggi

Sebbene l’anticipo non sia molto elevato, in passato a volte non era richiesto. Il TAEG è particolarmente alto rispetto alla media del periodo.

In sintesi