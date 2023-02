I risultati finanziari positivi registrati da Stellantis nel 2022 hanno portato il gruppo italo-franco-americano ad assegnare un premio ai suoi dipendenti di tutto il mondo, un "riconoscimento straordinario" che ammonta a 2 miliardi di euro come ricompensa per i "traguardi raggiunti dall’Azienda sia a livello globale che locale".

In pratica il bonus 2023 annunciato ieri dal ceo Carlos Tavares ridistribuisce ai lavoratori Stellantis una parte dell'utile di 16,77 miliardi di euro ottenuto dal gruppo nel 2022, una fetta di quasi il 12% del profitto.

Utile redistribuito ai dipendenti, ma in maniera diversa a seconda del Paese

Questi 2 miliardi di euro sono però distribuiti in maniera diversa a seconda dei Paesi dove lavorano i dipendenti di Stellantis. Insomma, il premio cambia - anche in maniera sensibile - a seconda che si parli di un lavoratore italiano, francese o statunitense e ciò accade perché sono diversi i regimi fiscali, gli accordi sindacali e le tipologie di contratto adottate nel mondo.

Stellantis, lo stabilimento di Sochaux (Francia)

In particolare le disparità sembrano in gran parte legate al diverso potere di contrattazione dei sindacati nei vari Stati. A tal proposito Stellantis dice:

"Ogni Paese ha una diversa articolazione dei bonus contrattuali e Stellantis sta lavorando per armonizzare le logiche da applicare per i bonus nei singoli Contratti nazionali."

Italia, Francia e Usa, tre premi diversi

In base ai primi annunci risulta quindi che i dipendenti italiani di Stellantis riceveranno, in due tranche a febbraio e ad aprile 2023, un premio dell'ammontare di 1.879 euro, ovvero il 6% della retribuzione media lorda, più 450 euro lordi di bonus. Il tutto per i dipendenti a cui è applicato il Contratto Collettivo Specifico di Lavoro (CCSL).

Stellantis, lo stabilimento di Pomigliano d'Arco (Italia)

In Francia questo premio ammonta invece a 4.300 euro, corrispondenti a 2,4 mesi di stipendio per i primi livelli di retribuzione "nell'ambito dell'accordo di partecipazione agli utili firmato dall'80% dei sindacati che rappresentano Stellantis". I 4.300 euro si sommano poi al bonus di 1.000 euro e a un aumento del 5,3%, frutto di "un accordo firmato dal 60% dei sindacati rappresentativi". Tutte le misure salariali attuate in Francia, scrive Stellantis, sono state possibili "grazie alla qualità del dialogo continuo con le nostre parti sociali".

Stellantis, lo stabilimento di Sochaux (Francia)

Ancora diversa è la situazione negli Stati Uniti, dove il potente sindacato UAW che rappresenta anche molti lavoratori dell'industria dell'auto. A circa 40.500 iscritti è infatti destinato una partecipazione agli utili pari a 14.760 dollari (13.874 euro al cambio odierno) che sarà pagata il 10 marzo 2023 sulla base delle ore compensate individuali.

Stellantis, lo stabilimento di Sterling Heights (Usa)

In pratica si tratta dell'applicazione di un preesistente accordo siglato dal sindacato e dall'azienda, come riferito anche nella nota ufficiale di Stellantis North America:

"Il pagamento della partecipazione agli utili per il 2022 è stato calcolato in base alle condizioni negoziate nell'ambito dell'accordo collettivo UAW-FCA del 2019, sulla base del margine EBIT rettificato di fine anno della regione nordamericana riportato nei risultati finanziari di fine anno di Stellantis N.V.."

Per ricapitolare l'andamento dei premi ai dipendenti Stellantis in questi tre Paesi, proponiamo sotto una tabella con l'ammontare dei bonus (o partecipazione agli utili) degli ultimi anni, anche in rapporto all'utile del gruppo.

Stellantis: i bonus ai dipendenti degli ultimi anni