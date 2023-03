Stellantis punta dritto sulla Turchia, rafforzando la partnership con Koç Holding attraverso la joint venture Tofaş. In particolare, si legge in una nota, le attività commerciali per tutti i brand Stellantis in Turchia saranno consolidate sotto Tofaş, "consentendo lo sviluppo di nuove sinergie commerciali e favorendo la creazione di valore per i marchi Stellantis in tutti i segmenti".

A Tofaş la produzione del modello K0

Inoltre, Stellantis assegnerà a Tofaş la produzione del modello K0 sia nella versione veicolo commerciale leggero di medie dimensioni che autoveicolo, progettato per cinque marchi, che dovrebbe prendere il via a partire dall’inizio del 2025.

L’attuale produzione del Fiat Doblò continuerà fino all’inizio dei lavori sulle linee del modello K0 previsti per luglio 2023, mentre l’attuale progetto Fiat Egea/Tipo continuerà fino alla fine del 2025.

L’ amministratore delegato di Koç Holding, Levent Çakıroğlu, ha dichiarato:

Intendiamo continuare a fare la nostra parte per rimarginare le ferite causate dal terremoto che ha colpito la Turchia il 6 febbraio scorso, cercando di riprenderci dal dolore causato dall’evento. Come Gruppo Koç, manteniamo il nostro forte impegno a investire nel nostro Paese, convinti che il nuovo accordo contribuirà a superare questo periodo di difficoltà. Questo investimento strategico, unitamente al volume di produzione, alle esportazioni e alle capacità di ricerca e sviluppo di Tofaş, sta portando l’Azienda a raggiungere nuovi traguardi nell’industria automobilistica. In qualità di Azienda automotive leader in Turchia, Tofaş amplierà ulteriormente i propri obiettivi e rafforzerà il proprio valore con questo nuovo investimento. L’accordo è un’ulteriore conferma della fiducia del Gruppo Koç e dei nostri partner nel nostro Paese in questo momento difficile. Continueremo a fare del nostro meglio per aumentare la competitività della Turchia nell’industria automobilistica grazie al valore aggiunto che verrà generato.

Per Carlos Tavares, ceo di Stellantis: