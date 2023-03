Andando in cerca di promozioni nel mese di marzo, non si può non prendere in considerazione la formula PlusValore Dacia, in particolare per la sempre apprezzata Duster. Si tratta di un finanziamento con anticipo, mini rate e maxi rata finale, che in questo caso si distingue per il valore della rata mensile, e per i servizi inclusi.

La Dacia Duster in allestimento Journey, a trazione anteriore e con il motore TCe da 100 CV alimentato a GPL, ha un costo iniziale di 20.700 euro. Versando un anticipo di 4.800 euro, che può essere anche sostituito dal valore di una permuta, possono seguire 36 rate mensili da 198,36 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,57%), cui vanno aggiunti 3 euro al mese di spese di incasso.

Al termine la maxi rata è di 13.041 euro; in caso di restituzione non si possono superare i 45.000 km complessivi, con il pagamento di 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Negli importi è compreso un pack service riguardante assicurazioni e manutenzione ordinaria, inclusa una formula contro furto o danno totale.

Vantaggi

Grazie ad un listino iniziale che Dacia continua a mantenere piuttosto concorrenziale, il valore della rata mensile per questa Duster a GPL supera di pochissimo i 200 euro, spese incluse. Un importo interessante, considerando che include anche servizi di assicurazione e manutenzione.

Svantaggi

Anche se non c’è obbligo di rottamazione, non sono previsti sconti iniziali aggiuntivi, o rate in omaggio.

In sintesi