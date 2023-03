Manca sempre meno al debutto del nuovo SUV elettrico di Ford. Il modello non ha ancora un nome, ma la Casa americana sta tenendo alta l’asticella della curiosità rivelando un nuovo dettaglio dell’auto ogni settimana.

Così, dopo i paraurti e le fiancate, ora il marchio ha svelato (in parte) il look della calandra del SUV che esordirà il prossimo 21 marzo.

Stile avventuroso

La foto pubblicata da Martin Sander, il direttore della divisione Ford Model e in Europa, ritrae la sezione centrale del frontale, con tanto di logo Ford.

Di fatto, il tweet conferma che il SUV avrà forme molto squadrate, mentre l’hashtag #ExploringReinvented sembra fare riferimento allo spirito d’avventura che contraddistingue soprattutto i modelli di successo in Nord America come Bronco, F-150 ed Explorer (quest’ultimo è presente anche in Europa, anche se le vendite sono decisamente più contenute rispetto a quelle Oltreoceano).

L’idea è coerente con la strategia di Ford, che negli scorsi mesi aveva dichiarato di voler puntare maggiormente sulla sua “americanità” per risalire nella classifica Costruttori del Vecchio Continente.

Anima Volkswagen, cuore Ford

Sul SUV elettrico si sa ancora molto poco, se non che si baserà sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Il design, però, sarà sostanzialmente diverso da quello dell’ID.4 (i due modelli dovrebbero occupare lo stesso segmento) e anche la tecnologia di bordo dovrebbe essere sviluppata internamente da Ford.

Il SUV elettrico di Ford, le foto spia

Al posto dell’infotainment Volkswagen, quindi, dovremmo trovare il SYNC4, come già successo sul pick-up Ranger, il quale condivide la piattaforma con la tedesca Amarok.

Stesso discorso per il powertrain, che sarà prodotto dalla Casa americana e che avrà un’autonomia di 500 km nel ciclo WLTP. I prezzi potrebbero aggirarsi intorno ai 50.000 euro, mentre il debutto nelle concessionarie italiane dovrebbe avvenire entro il 2023.