Ci sono Case che, per i modelli esclusi dagli ecoincentivi statali, propongono ugualmente sconti a marzo, sempre con permuta o rottamazione ma con regole diverse. Vediamo, ad esempio, quanto previsto per la Toyota C-HR full hybrid, unendo il finanziamento Toyota Easy al WeHybrid Bonus Toyota.

Il prezzo di listino per una Toyota C-HR 1.8H HSD da 112 CV, con trazione anteriore, cambio E-CVT e allestimento Active, è di 33.500 euro; con la permuta o rottamazione di un autoveicolo posseduto da almeno 5 mesi, si può ridurre questo importo a 28.750 euro, più l’eventuale valore dell’usato.

Con un anticipo di 9.500 euro, le rate mensili sono 47 da 228,38 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,42%), mentre la rata finale ammonta a 13.656,25 euro, per un totale di 15.000 km da non superare in caso di restituzione.

L’offerta è valida fino al 31 marzo per per vetture immatricolate entro il 30 settembre, ed è possibile sia aggiungere servizi come assicurazioni, pacchetti di manutenzione ed estensioni di garanzia, ma anche restituire la vettura prima del tempo, saltare una rata o cambiare la durata del piano.

Vantaggi

Anche se la C-HR full hybrid non prevede ecoincentivi statali, ci pensa Toyota a proporre uno sconto consistente sul listino, con rate mensili piuttosto contenute e una formula interessante di gestione del finanziamento.

Svantaggi

Peccato che negli esempi ufficiali non vengano proposti gli importi con servizi inclusi, e, in caso di restituzione, i costi di esubero chilometrico.

In sintesi