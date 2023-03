Anche se non è previsto l’ecobonus rottamazione, nel mese di marzo Lancia propone un’offerta interessante su tutte le versioni di Ypsilon: tra queste, c’è la serie speciale Alberta Ferretti, scontata fino a 4.400 euro.

Il listino della Lancia Ypsilon Alberta Ferretti 1.0 FireFly da 70 CV mild hybrid parte infatti da 19.900 euro, ma con lo sconto rottamazione proposto dalla Casa la piccola Lancia viene a costare 17.300 euro, che diventano 15.500 euro con l’adesione al finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid.

Con un anticipo di 3.200 euro, le rate mensili sono 36 da 189 euro (TAN 7,99%, TAEG 10,97%), mentre la rata finale ammonta a 8.923,76 euro.

in caso di restituzione, non si possono superare i 45.000 km, con 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più. Infine, acquistando online si possono aggiungere due anni di estensione di garanzia.

Vantaggi

Anche senza ecobonus statale, Lancia permette di acquistare una Ypsilon mild hybrid con uno sconto rottamazione piuttosto consistente in rapporto al prezzo iniziale. Anche le rate mensili sono piuttosto contenute, dal momento che comprendono le spese di incasso.

Svantaggi

I tassi di interesse sono piuttosto alti per il periodo, con il TAEG che sfiora l’11%.

In sintesi