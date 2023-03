E’ arrivato il mese di marzo, con una certezza: l’esaurimento definitivo degli incentivi statali per le fasce di emissioni di CO2 da 61 a 135 g/km, cioè le auto di maggiore successo in Italia, già dallo scorso febbraio.

Nonostante questo, le Case non hanno smesso di proporre offerte su tutti i modelli in vendita, proponendo comunque sconti, finanziamenti agevolati o accessori e servizi.

Per le auto con maggiori emissioni spesso le Case richiedono permuta o rottamazione, con uno sconto che coinvolge le Concessionarie, mentre rimane l’ecobonus statale per le meno inquinanti, come le ibride plug-in.

Il clima internazionale rimane di incertezza, ma l’avvicinarsi delle stagioni più calde fa pensare al fatto che l’energia per l’inverno basterà: in generale, nelle offerte c’è un certo ottimismo, e in realtà anche un lieve abbassamento dei tassi di interesse rispetto a inizio anno.

Per arrivare al cliente con le diverse promozioni, sono stati perfezionati i servizi web: basti pensare alla funzionalità per scoprire subito le vetture Dacia in pronta consegna, oppure i quattro anni di garanzia offerti da Lancia per l’acquisto di una Ypsilon non a GPL; il guppo Stellantis prosegue anche con il numero telefonico unico per il supporto all’acquisto, affiancato però da una chat online.

Offerte del mese di marzo 2023

Ecco alcune delle promozioni alle quali sono dedicati singoli articoli nel mese di marzo (gli articoli senza link diretto alla promozione sono in arrivo):

Questi i dati principali per i modelli analizzati, proposti con il classico finanziamento “balloon”, cioè con anticipo, mini rata mensile e maxi rata finale:

Modello Listino € Promo € Anticipo € Rate VFG € Rottamazione Alfa Romeo Giulia turbodiesel 59.550 52.500 10.980 36 da € 490 33.354,43 No Citroen C5 X PHEV 50.150 41.499, 42.499 senza finanziamento 12.393 35 da € 300 26.920 Sì (ecobonus) Dacia Duster GPL 20.700 20.700 4.800 36 da € 198,36 13.041 No Fiat Tipo Hybrid 26.800 25.050 4.350 60 da € 269 10.074,33 Sì (permuta o rottamazione) Ford Focus Hybrid 30.650 24.450, 25.700 senza finanziamento 0 36 da € 354 16.551 Sì (permuta o rottamazione) Honda CR-V Hybrid 41.400 36.400 11.900 47 da € 295 16.648,41 Sì (permuta o rottamazione) Hyundai i10 GPL 16.650 15.000, 15.150 senza finanziamento 4.250 36 da € 138,94 7.825,5 Sì (permuta o rottamazione) Jeep Renegade Hybrid 33.400 28.900 9.520 48 da € 199 16.222,40 No Kia XCeed PHEV 41.200 33.750 11.260 35 da € 279 20.600 Sì (permuta o rottamazione, ecobonus) Lancia Ypsilon Alberta Ferretti 19.900 15.500, 17.300 senza finanziamento 3.200 36 da € 189 8.923,76 Sì (rottamazione) Mazda CX-60 54.550 51.900 14.650 36 da € 428,79 29.457 No Nissan Juke 23.350 22.500 5.607 36 da € 199 15.546,50 Sì (permuta o rottamazione) Renault Clio GPL 18.800 17.900 4.150 36 da € 150,47 10.716 No Seat Ibiza 1.0 22.050 18.362,30 4.550 35 da € 189 10.761,28 No Skoda Octavia Wagon 31.800 28.586,14 7.300 35 da € 299 16.295,27 No Suzuki Swift Hybrid 22.000 20.000 7.475 36 da € 149 9.750 No Toyota C-HR 33.500 28.750 9.500 47 da € 228,38 13.656,25 Sì (permuta o rottamazione) Volkswagen T-Cross 24.750 22.412 5.000 35 da € 199 13.716,20 No

Ci sono due esempi di ecobonus statale per altrettante ibride plug-in, la Citroen C5 X e la Kia XCeed: per entrambe lo sconto maggiore avviene con la rottamazione di un usato secondo le disposizioni di legge, con una riduzione del prezzo iniziale rispettivamente di 8.651 e 7.450 euro.

Questi importi sono difficilmente raggiungibili con uno sconto normale della Casa: ad esempio Toyota arriva al massimo a 4.750 euro con rottamazione e senza bonus statale; in caso di permuta, si può però contare sul valore di un eventuale usato recente.

Hyundai, invece, rimane fedele al voucher rottamazione, da scaricare dal sito per ottenere uno sconto specifico.

Tra le Case analizzate, resiste l’anticipo zero solo per Ford, e in generale la prima rata da versare è piuttosto importante rispetto al listino: non sono questi i tempi per una fase iniziale del finanziamento a costi bassissimi.

Piuttosto, l’anticipo più alto fa abbassare la rata mensile, che è spesso inferiore ai 200 euro negli esempi, con un minimo di 138,94 euro al mese per la piccola Hyundai i10 a GPL.

Nelle offerte anche servizi e accessori

Quando si contratta con la Casa un finanziamento si può quasi sempre personalizzare ogni parametro; è comunque interessante mostrare negli esempi ufficiali quale immagine si vuole dare ad ogni modello, anche con l’offerta di servizi: ecco di seguito qualche proposta di marzo.

Alfa Romeo Giulia turbodiesel: Servizio di garanzia estesa “Maximum Care” facoltativo per 1 anno o 120.000 km

Citroen C5 X PHEV: Stazione di ricarica Wallbox, servizio facoltativo IdealDrive che comprende 1 anno di estensione di garanzia con limite a 30.000 km e manutenzione ordinaria programmata 36 mesi/30000 Km

Dacia Duster GPL: Pack Service comprensivo di 3 anni di furto e incendio e 1 anno di Driver Insurance, Manutenzione Ordinaria 3 anni o 50.000 km e GAP Insurance in caso di furto/danno totale per tutta la durata del finanziamento

Kia XCeed PHEV: Polizza furto/incendio con Atti vandalici, Eventi naturali e sociopolitici, Cristalli, Garanzie accessorie, Assistenza veicolo e 36 mesi di Valore a Nuovo; durata 36 mesi, calcolata sulla Provincia di FI comprese imposte

Mazda CX-60: 3 tagliandi con il Servizio di manutenzione programmata Service Plus Essence

Nissan Juke: GAP Insurance in caso di furto/danno totale per tutta la durata del finanziamento, Pack Service comprendente 3 anni di Furto e Incendio + 3 anni di manutenzione EXPERTA + 1 anno di Assicurazione Pneumatici

Renault Clio GPL: Pack service incluso e in omaggio comprensivo di 3 anni di furto e incendio, 1 anno di driver insurance, estensione di garanzia 3 anni o 30.000 km, manutenzione ordinaria 3 anni o 30.000 km con servizio door to door valet; GAP insurance in caso di furto/danno totale

Seat Ibiza 1.0: 2 anni di garanzia aggiuntiva oppure fino ad un massimo di 40.000 km totali

Skoda Octavia Wagon: Extended Warranty obbligatoria ma inclusa nell’esempio

Suzuki Swift Hybrid: Offerta “Manutenzione inclusa”, con i primi 3 interventi di manutenzione ordinaria come previsto dal libretto di uso e manutenzione; Suzuki Solutions Noproblem: 3 anni di assicurazione furto e incendio totale e parziale

Sulle vetture dell’alleanza Renault-Nissan, compresa Dacia, ci sono molti servizi inclusi, tra i quali il recente porta a porta per la manutenzione della Clio, ma anche Kia o Suzuki aggiungono molti extra, come assicurazioni, garanzie estese e servizi di manutenzione.

Toyota, invece, rimanda alla richiesta dei servizi in Concessionaria o online; d’altra parte, la formula Toyota Easy permette di restituire la vettura quando si vuole, con un valore che si aggiorna in base ai chilometri percorsi, oppure di azzerare un pagamento.

Volkswagen, dal canto suo, propone i servizi di manutenzione prepagata We Care Essential e Additional con sconto fino al 50%.

Si nota, rispetto ai mesi precedenti, una certa tendenza ad aggiungere anche opzional alle auto in offerta, anche se non sono serie speciali: ad esempio, Mazda offre a marzo sulla CX-60 ibrida diesel negli allestimenti Exclusive Line, Homura o Takumi l'opzione “Première Choice” del valore di oltre 4.000 euro, che comprende servizi ma anche i pacchetti Convenience & Sound.

Nella Volkswagen T-Cross è invece incluso il Tech Pack; in generale vengono sottolineati gli accessori inclusi, non solo per gli acquisti online.

Leasing per privati, le proposte aumentano

L’altra tipologia di promozioni nel mese di marzo riguarda il noleggio a lungo termine, oppure il leasing per privati, quest’ultimo analizzato con due articoli di approfondimento:

MINI Cooper Countryman Essential: primo canone 8.710 euro, 36 canoni mensili da 289,79 euro per 45.000 km; servizi inclusi: Copertura assicurativa R.C.A. massimale euro 25.000.000; Tassa di proprietà (bollo auto) scegliendo il sistema di delega di pagamento a BMW Bank, Immatricolazione e messa su strada; Adempimenti Archivio Nazionale Veicoli; Programma Manutenzione "Mini Service Inclusive" di manutenzione ordinaria; Assistenza e Soccorso Stradale, zero spese di incasso

Volvo XC40 B3 mild hybrid Automatica Essential: primo canone 10.755,52 euro, 35 canoni mensili da 360,91 euro per 60.000 km; servizi inclusi: Messa su strada, pacchetto manutenzione PLUS 36 mesi/90.000 km, Garanzia estesa per il terzo anno/200.000 km, facoltativi ma inclusi nell’esempio

Nel primo caso, si tratta dell’ormai noto leasing operativo Why-Buy Evo del gruppo BMW, che raccoglie gruppi di servizi in pacchetti, di solito Silver, Gold e Platinum Plus.

Per Volvo, invece, viene traslata ai privati un’offerta prima riservata alle aziende; in questo caso, si indica anche il valore di un eventuale riscatto, pari a 19.498,32 euro.

La danza dei tassi di interesse

Modello TAN % TAEG % Apertura pratica € Spese mensili di incasso € Alfa Romeo Giulia turbodiesel 6,70 7,70 325 3,50 incluse nella rata Citroen C5 X PHEV 7,99 9,13 395 3,5 incuse nella rata Dacia Duster GPL 6,99 8,57 350 3 Fiat Tipo Hybrid 7,99 9,65 325 3,50 incluse nella rata Ford Focus Hybrid 6,95 8,26 390 5 Honda CR-V Hybrid 6,78 7,75 350 3,40 Hyundai i10 GPL 6,95 9,50 395 3,90 Jeep Renegade Hybrid 7,45 9,16 325 3,50 incluse nella rata Kia XCeed PHEV 7,47 8,78 399 3,90 Lancia Ypsilon Alberta Ferretti 7,99 10,97 325 3,50 incluse nella rata Mazda CX-60 6,99 7,97 399 4,5 Nissan Juke 6,75 7,33 350 3 Renault Clio GPL 5,75 7,44 350 3 Seat Ibiza 1.0 8,59 10,46 345 2,25 Skoda Octavia Wagon 8,99 10,41 345 2,25 Suzuki Swift Hybrid 6,57 8,25 300 3,40 Toyota C-HR 6,99 8,42 450 3,90 Volkswagen T-Cross 6,99 8,42 345 2,25

L’analisi finale riguarda ancora una volta le proposte di finanziamento, con la tabella dei tassi di interesse e di alcuni costi fissi.

Per il TAN, c’è un certo movimento: si va dal 5,75% per la Clio all’8,99% della Octavia; anche il TAEG si parte 7,33% della Juke, e solo in tre casi -Ypsilon, Ibiza e sempre Octavia- si supera il 10%, con una tendenza generale verso il basso.

I costi mensili del gruppo Volkswagen, in compenso, sono i più bassi, con 2,25 euro al mese bolli esclusi, anche se Stellantis include questo costo nella rata di esempio.

Si fanno notare i 450 euro del costo di apertura pratica della Toyota, il più alto degli ultimi mesi; il più basso ancora una volta è per Suzuki, con 300 euro.