Continuano le offerte denominate Progetto Valore Volkswagen, che la Casa tedesca ha pensato su tutta la sua gamma: per il mese di marzo, vediamo la proposta per la Volkswagen T-Cross, con il 1.0 TSI da 95 CV.

La T-Cross 1.0 in allestimento Style costa 24.750 euro, ad esclusione di IPT e PFU; lo sconto della Casa, senza necessità di permuta o rottamazione, è di 2.338 euro, e quindi si parte da 22.412 euro.

Questo importo include anche il Tech Pack, oltre agli accessori di serie in questo allestimento; con un anticipo di 5.000 euro, le rate mensili sono 35 da 199 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,42%).

Al termine c’è la maxi rata di 13.716,20 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di restituzione.

Non sono previsti altri servizi in questi importi, ma Volkswagen permette di accedere ai servizi di manutenzione prepagata We Care Essential e Additional con un sconto fino al 50%.

Vantaggi

Oltre allo sconto iniziale, Volkswagen consente di pagare rate mensili da 199 euro al mese, poco di più comprendendo anche le spese di incasso, con il Tech Pack incluso nell’offerta per la T-Cross con il 1.0 a benzina. Consigliabili le opzioni We Care in offerta.

Svantaggi

Senza un usato da dare in permuta ci sono 5.000 euro di anticipo da versare; attenzione a costi fissi, oneri finanziari ed eventuali optional in più.

In sintesi