Oltre agli ecoincentivi statali con la rottamazione, ci sono Case che propongono sconti in autonomia, utilizzando anche formule come specifici Voucher: è il caso di Hyundai che ormai da tempo utilizza questa formula. Vediamo come, nel mese di marzo, si può sfruttare questo vantaggio su una compatta Hyundai i10 a GPL.

L’allestimento Advanced di questa i10 costa 16.650 euro, ma con il Voucher rottamazione Hyundai, da scaricare dal sito ufficiale, si possono pagare 15.150 euro.

Se poi si accede al finanziamento Super Hyundai Plus, lo sconto aumenta ancora: partendo quindi da 15.000 euro, si paga un anticipo di 4.250 euro, con 36 rate mensili da 138,94 euro (TAN 6,95%, TAEG 9,50%).

La maxi rata finale ammonta a 7.825,5 euro, e in caso di restituzione non si devono superare i 15.000 km, pagando 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più. La i10 si può comprare anche in rete mediante il servizio Click to buy, che offre la consegna a domicilio.

Vantaggi

Lo sconto iniziale che può arrivare fino a 1.650 euro è interessante in rapporto al costo iniziale di una i10 a GPL; in caso di permuta si possono recuperare i soldi dell’anticipo, e la rata di 139 euro è particolarmente bassa, rimanendo rimane tale anche includendo le spese di incasso.

Svantaggi

Nella comunicazione di questa offerta, Hyundai non indica eventuali servizi inclusi nella rata. L’offerta è per il MY22, in attesa del restyling.

In sintesi