Anche a marzo, come nei mesi precedenti, Seat propone offerte su tutti i modelli della propria gamma: ne è un esempio la promozione pubblicizzata per la Seat Ibiza con motore 1.0 MPI da 80 CV, nel completo allestimento FR.

Il listino iniziale è di 22.050 euro, ma con lo sconto si scende a 18.362,30 euro; l’anticipo è pari a 4.550 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 189 euro (TAN 8,59%, TAEG 10,46%).

La maxi rata finale, che ammonta a 10.761,28 euro, può essere versata se si intende tenere l’auto; in caso di restituzione, invece, non si possono superare i 30.000 km, altrimenti vanno pagati 0,07 euro per ogni chilometro percorso in più.

Nel finanziamento sono compresi due anni di garanzia aggiuntiva, fino a un massimo di 40.000 km.

Vantaggi

L’offerta di Seat del mese di marzo per la Ibiza, anche senza permuta o rottamazione, consente uno sconto iniziale superiore a 3.600 euro, proseguendo con rate mensili da 189 euro, più spese di incasso piuttosto contenute.

Da segnalare che l’esempio riguarda l’allestimento FR, che non è alla base della gamma, e che i quattro anni di garanzia sono superiori alla durata delle rate mensili.

Svantaggi

Attenzione ai costi fissi e agli oneri finanziari, con un TAEG superiore al 10%, più gli eventuali accessori presenti nelle vetture offerte.

In sintesi