Come di consueto, le offerte di Jeep sono numerose, anche per lo stesso modello di vettura, sia per i finanziamenti classici con maxi rata, sia per le più recenti formule di noleggio a lungo termine per privati: a marzo, ad esempio, c’è la formula Jeep Excellence che per una Jeep Renegade mild hybrid consente di ottenere una rata mensile di 199 euro.

Nel dettaglio, il modello di esempio è una Jeep Renegade con il recente motore 1.5 T4 e-Hybrid 130 CV, con cambio DCT e in versione Limited, che ha un costo di listino di 33.400 euro.

Con lo sconto iniziale, si parte da 28.900 euro, vale a dire ben 4.500 euro in meno, senza rottamazione. Versando un anticipo di 9.520 euro, le rate mensili sono 48 da 199 euro (TAN 7,45%, TAEG 9,16%), comprendenti anche le spese di incasso di 3,50 euro al mese.

Al termine, rimane la maxi rata di 16.221,40 euro, con le opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto; il limite da non superare in caso di restituzione è di 60.000 km, pagando 0,10 euro per ogni chilometro in eccedenza.

Vantaggi

Sicuramente l’offerta di Jeep è interessante perché, senza scomodare gli ecoincentivi statali, si ottiene uno sconto importante sul listino, che consente per una vettura recente come la Renegade e-Hybrid di limitare le rate mensili a 199 euro, spese incluse.

Svantaggi

Nell’offerta non sono compresi servizi come estensioni di garanzia o offerte sulla manutenzione.

In sintesi