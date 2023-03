Resiste l’ecobonus statale per le vetture dotate di motore elettrico: nel caso della Citroen C5 X ibrida plug-in, ad esempio, lo sconto iniziale può raggiungere un totale di 8.651 euro, con il finanziamento SimplyDrive.

Nel dettaglio, la C5 X Hybrid da 225 CV, con cambio eEAT a 8 marce e in allestimento Shine, può costare 42.499 euro partendo dai 50.150 euro di listino, ma con il finanziamento il prezzo scende fino a 41.499 euro.

Con un anticipo di 12.393 euro, le rate mensili sono 35 da 300 euro tondi (TAN 7,99%, TAEG 9,13%); c’è poi la rata finale da 26.920 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,1 euro al chilometro come costo esubero, in caso di restituzione.

Per ottenere l’ecobonus di 4.000 euro c’è la necessità di rottamare un veicolo secondo le disposizioni di legge, e nella rata mensile ci sono alcuni servizi inclusi, come estensione di garanzia e manutenzione ordinaria; c’è poi l’omaggio della Wallbox per la ricarica, ad alcune condizioni.

Vantaggi

L’offerta di marzo per la C5 X ibrida plug-in, proposta da Citroen, sfrutta i vantaggi dell’ecobonus statale per portare a oltre 8.500 euro lo sconto iniziale. La rata mensile è limitata a 300 euro, comprese le spese di incasso, e ai servizi aggiuntivi di manutenzione e garanzia si aggiunge nell’esempio anche la Wallbox.

Svantaggi

SI tratta di un’auto che costa più di 50.000 euro, ma l’anticipo di oltre 12.000 euro, senza poter contare sul valore dell’usato, rimane piuttosto importante.

In sintesi