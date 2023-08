Se vogliamo individuare un tipico finanziamento "balloon" con anticipo, mini rate e maxi rata finale, basta andare in Casa Citroen, ad esempio scegliendo in agosto l’offerta sull’ammiraglia C5 X nella versione a benzina da 130 CV.

L’allestimento Feel Pack con il PureTech 130 e il cambio automatico EAT8 costa 36.200 euro, che senza finanziamento possono scendere a 30.700 euro; con la rateazione Simply Drive si parte da 29.700 euro, senza obbligo di rottamazione.

L’anticipo è quindi pari a 8.115 euro, con 35 rate mensili da 299 euro (TAN 7,99%, TAEG 9,49%); la maxi rata finale ammonta a 16.235 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di restituzione o sostituzione.

Vantaggi

Considerando la tipologia di vettura, che è attualmente l'ammiraglia della Casa, sulla C5 X si ottiene uno sconto di ben 6.500 euro, senza la necessità di fornire un usato in permuta; anche la rata mensile proposta da Citroen si mantiene piuttosto contenuta, dal momento che i 299 euro comprendono anche le spese.

Svantaggi

In questa offerta non sono compresi servizi in aggiunta alle rate: si possono scegliere in fase di contrattazione, ma non c’è un esempio dei costi nella comunicazione web sulle promozioni.

In sintesi