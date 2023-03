Non ci sono soltanto automobili con motore elettrico: nel mese di marzo, ad esempio, c’è un’offerta sulla Renault Clio con motorizzazione a GPL. Il finanziamento agevolato prevede sconto iniziale, piccole rate mensili e tanti servizi inclusi.

Per la Renault Clio TCE 100 CV in allestimento Equilibre il prezzo iniziale di 18.800 euro può scendere fino a 17.900 euro, senza obbligo di permuta o rottamazione.

Con un anticipo di 4.150 euro, le rate mensili sono 36 da 150,47 euro (TAN 5,75%, TAEG 7,44%), mentre la maxi rata finale ammonta a 10.716 euro.

In caso di restituzione, bisogna pagare 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più rispetto al limite di 30.000 km; in alternativa c’è il riscatto, o la sostituzione con una vettura nuova.

Come accade spesso nelle proposte ufficiali di Renault, la rata comprende anche vari servizi: in questo caso, un pack service di tre anni con assicurazione furto e incendio, manutenzione ordinaria ed estensione di garanzia, più un anno di driver insurance e di assicurazione triennale in caso di furto o danno totale.

Nella manutenzione è incluso anche il recente servizio door to door valet, con il ritiro dell’auto a domicilio.

Vantaggi

L’offerta sulla Clio a GPL del mese di marzo è in linea con quelle precedenti, ma con alcuni vantaggi in più: Renault non richiede la rottamazione, le rate mensili sono di poco superiori ai 150 euro con le spese e i tassi di interesse non sono troppo alti.

In più, si aggiungono nuovi servizi alla rata, come il porta a porta per la manutenzione.

Svantaggi

Lo sconto iniziale non è molto elevato, e la copertura dei 4.150 euro di anticipo fa pensare alla permuta di un usato con un certo valore.

In sintesi