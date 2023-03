Sono sempre molto numerose le offerte di Suzuki anche per il mese di marzo, con alcuni vantaggi per tutti i modelli. Per la Suzuki Swift con il motore mild hybrid 1.2 in allestimento Top, ad esempio, si può applicare la formula Suzuki Solutions Noproblem, che come prima agevolazione prevede 2.000 euro di sconto, grazie al contributo delle Concessionarie.

Da 22.000 euro, quindi, il modello scende a 20.000 euro, e con un anticipo di 7.475 euro si pagano 36 rate mensili da 149 euro (TAN 6,57%, TAEG 8,25%). C’è poi la maxi rata di 9.750 euro, con l’indicazione del TAEG massimo dell’8,42% se si volesse rateizzare l’importo, e tenersi la Swift.

I servizi inclusi sono diversi: tre anni di assicurazione furto e incendio, i primi tre interventi di manutenzione, e poi tre anni o 100.000 km di garanzia, che si alzano a 5 sui componenti del sistema ibrido.

Vantaggi

La proposta di Suzuki include sconto, piccole rate mensili, e tanti servizi, dalla manutenzione alle assicurazioni: la Swift, poi, ha anche una garanzia superiore, sia sull’intera vettura che per le componenti ibride. Non è obbligatoria la rottamazione: nel caso, si devono pagare le eventuali spese.

Svantaggi

Nell’esempio non è compreso il limite chilometrico, in caso di restituzione.

In sintesi