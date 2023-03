Continuano le offerte nel mese di marzo per tutti i modelli Fiat, compresi quelli esclusi dagli incentivi statali terminati a febbraio: ad esempio, la Fiat Tipo berlina a 5 porte con il motore ibrido 1.5 FireFly da 130 CV.

Questa Fiat Tipo, come altri modelli Fiat, monta un motore termico che dispone di due motori elettrici, di cui uno nel cambio da circa 20 CV, che rispetto a un Mild Hybrid consente di ottenere fino al 30% di guida solo elettrica.

Per aderire all’offerta di marzo occorre la permuta o la rottamazione di un usato posseduto dal cliente o da un familiare da almeno un anno, indipendentemente quindi dall’anno di immatricolazione.

Lo sconto inziale è di circa 1.750 euro, escluso l’eventuale valore dell’usato: si passa quindi da 26.800 a 25.050 euro. Le rate mensili sono poi 60 da 269 euro (TAN 7,99%, TAEG 9,65%), mentre la maxi rata finale ammonta a 10.,074,33 euro.

Il limite di percorrenza da non superare in caso di restituzione è di 75.000 km, altrimenti si pagano 0,05 euro per ogni chilometro in più.

Vantaggi

Questa versione della Tipo è probabilmente una delle più richieste in questo periodo, sia per il costo iniziale che per le caratteristiche singolari del suo motore ibrido: Fiat, pertanto, mette la promozione della berlina a 5 porte in primo piano nella comunicazione ufficiale.

Oltre allo sconto, si segnala la rata non particolarmente alta, che comprende anche le spese di incasso.

Svantaggi

A parte identicode e polizza pnuematici, che hanno un costo ma sono inclusi nell’importo del credito, non sono proposti altri servizi come garanzie o assicurazioni in questo esempio.

In sintesi