Volvo ci ha abituati da tempo a verie formule di Leasing, aziendali e per privati: per il mese di marzo, una delle proposte con la rata più bassa riguarda la Volvo XC40; per la precisione, questa offerta è in vigore già dal mese di gennaio.

Il listino di una Volvo XC40 B3 mild hybrid con cambio automatico e in allestimento Essential è di 40.900 euro, che può essere scontato fino a 38.232 euro.

Con un anticipo di 10.755,52 euro, si versano 35 canoni mensili da 360,91 euro (Tasso Leasing 5,99%, TAEG 8,13%); al termine c’è anche un possibile riscatto pari a 19.498,32 euro, mentre in caso di restituzione non si devono superare i 60.000 km.

L’importo comprende la messa in strada e due servizi facolativi per tre anni: il pacchetto di manutenzione plus e la garanzia estesa, per un massimo di 200.000 km.

Vantaggi

Considerando anche il costo iniziale, per guidare una Volvo nuova la formula del leasing per privati può essere una modalità interessante. Per la XC40, allo sconto iniziale senza rottamazione si aggiunge una rata mensile piuttosto contenuta, considerando i servizi in aggiunta.

Svantaggi

La formula prevede spese fisse e oneri finanziari, che vanno presi in considerazione per il calcolo dei costi finali: ad esempio, i 5 euro al mese di spese mensili di incasso del canone.

In sintesi