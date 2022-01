Lunghezza: 4.425 mm

Larghezza: 1.863 mm

Altezza: 1.658 mm

Passo: 2.702 mm

Bagagliaio: min 460 max 1.336 litri (413/1.289 per Recharge P8)

Le dimensioni della Volvo XC40 la rendono l'unico modello di categoria compatta della Casa, oltre che il suo SUV più piccolo e il primo disponibile anche in una versione 100% elettrica.

Si tratta di un modello rivolto al pubblico di tutte le età, con misure adatte all'uso urbano e un design capace di conciliare l'immagine matura del marchio scandinavo con una freschezza che lo rende appetibile anche per una clientela un po' più giovane. Alla XC40 si è inoltre da poco aggiunta la C40, un secondo modello con un profilo più sportivo soprattutto della parte posteriore, offerto però esclusivamente nella versione elettrica.

Volvo XC40, le dimensioni

Come la maggior parte dei modelli compatti, la Volvo XC40 è lunga poco più 4,4 metri, per l'esattezza 4.425 mm, per un passo (la distanza tra l'asse delle ruote anteriori e quello delle posteriori) di poco superiore ai 2,7 metri, generoso come pure la larghezza che supera il metro e 85 cm (1.863 mm) e l'altezza, di ben 1.658 mm.

Volvo XC40

Le forme molto raccolte e le linee nette tuttavia dissimulano queste misure, facendo apparire il SUV svedese più piccolo di quanto non sia, trasmettendo un certo senso di sicurezza anche nella guida urbana e nelle manovre. L'altezza da terra di ben 211 mm è enfatizzata dalle grandi ruote con cerchi le cui misure disponibili vanno da 18" fino a 21".

Volvo XC40 Recharge

Volvo XC40, bagagliaio e abitabilità

La capacità di carico del bagagliaio della Volvo XC40 arriva a 460 litri per i modelli con motore endotermico e ibridi, e scende leggermente per la variante Recharge P8 AWD 100% elettrica, che lo riduce a 413 litri, in parte compensati dai 31 litri del vano anteriore.

Volvo XC40 P8 Recharge elettrica Volvo XC40 P8 Recharge elettrica

Abbattendo gli schienali posteriori, che sono asimmetrici e accompagnati dal portellone servoassistito, si ottiene una superficie di carico lunga 1.670 mm mentre il volume utile arriva a 1.336 litri, 1.289 per l'elettrico.

Volvo XC40/XC40 Recharge Plug-In, vano di carico Volvo XC40, i sedili posteriori

Il listino di Volvo XC40 offre la scelta di ben 8 motorizzazioni tra benzina, anche mild hybrid e plug-in hybrid, diesel ed elettrica. Le unità di base sono 3 cilindri 1.5 (solo benzina) e 2.0, con cambi automatici a 8 rapporti (7 per la plug-in) a richiesta per le unità meno potenti e di serie per i modelli ibridi e i diesel più potenti che offrono anche la trazione integrale.

Da segnalare che il termine "Recharge" è utilizzato sia per l'ibrido plug-in sia per l'elettrico puro, mentre B4 indica i benzina parzialmente elettrificati.

Motore Potenza Alimentazione Trasmissione T2 129 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico T3 163 CV Benzina Anteriore, cambio manuale o automatico B4 AWD 197+14 CV Benzina+elettrico Integrale, cambio automatico B5 AWD 250+14 CV Benzina+elettrico Integrale, cambio automatico T5 Recharge Plug-in AWD 262 CV Benzina+elettrico Integrale, cambio automatico D3 150 CV Diesel Anteriore, cambio manuale o automatico D3 AWD 150 CV Diesel Integrale, cambio manuale o automatico D4 AWD 190 CV Diesel Integrale, cambio manuale o automatico Recherge P8 AWD 408 CV Elettrico Integrale

Volvo XC40, le concorrenti con misure simili

I rivali di fascia premium o di immagine e prezzo allineati a Volvo XC40 "distano" tutti circa 10 cm in più o in meno, risultando però non sempre più spaziosi in rapporto alle dimensioni. Ecco i principali concorrenti dei modelli con motori endotermici e degli ibridi leggeri:

Audi Q3: 4,34 metri

BMW X1: 4,44 metri

Jeep Compass: 4,40 metri

Land Rover Evoque: 4,37 metri

Mercedes GLA: 4,41 metri

Volkswagen Tiguan: 4,51 metri

Questi sono invece i modelli concorrenti della variante T5 Recharge Plug-in AWD che in realtà dichiara gli stessi spazi delle altre.

Audi Q3 TFSI e: 4,34 metri

BMW X1 xDrive25e: 4,44 metri

Jeep Compass 4Xe: 4,40 metri

Lexus UX: 4,50 metri

Lynk&Co 01: 4,54 metri

Mercedes GLA 250 e: 4,41 metri

Volkswagen Tiguan eHybrid: 4,51 metri

Qui sotto, infine, i modelli che rivaleggiano con Volvo XC40 Recharge P8AWD, la versione elettrica, in cui abbiamo aggiunto la new entry Audi Q4 e-tron anche se di taglia un pochino più abbondante:

Audi Q4 e-tron: 4,59 metri

Lexus UX300e: 4,50 metri

Mercedes EQA: 4,46 metri