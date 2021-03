Un’offerta iniziata il primo di marzo ma che proseguirà fino al 30 aprile riguarda la SUV compatta elettrica di Volvo: la Volvo XC40 Recharge Twin Pure Electric è infatti proposta con una formula di noleggio a lungo termine per privati, quindi IVA inclusa. Con un anticipo di 7.320 euro, il canone mensile è pari a 682 euro per 36 mesi o un massimo di 30.000 km.

Come per le formule di noleggio aziendale, la rata comprende molti servizi: assicurazioni RCA e infortunio conducente, limitazione di responsabilità per incendio, furto e danni ulteriori con penalità, assistenza e soccorso stradale, manutenzione ordinaria e straordinaria, veicolo sostitutivo, pneumatici invernali, immatricolazione e messa su strada.

Nell’esempio sono indicati molto chiaramente gli importi di penali e franchigie, e anche la formula relativa al calcolo da fare in caso di chilometri percorsi in più, ma anche in meno, rispetto ai 30.000 previsti. L’offerta può essere prenotata anche online, e il modello è pre-configurato senza possibilità di modifiche.

Vantaggi

Ormai tutte le Case propongono delle offerte di noleggio a lungo termine, con anticipo e una rata comprendente quasi tutti i servizi principali, e anche qualcosa in più.

Ad esempio, in questo caso la rata da 682 euro include assicurazioni e garanzie ma anche le gomme invernali, o la vettura sostitutiva.

Svantaggi

Al di là dei dati dell’esempio, è sempre bene verificare i costi con la Concessionaria, ad esempio per stabilire su quali vetture e con quali allestimenti è disponibile l’offerta.

E’ vero che si tratta di un’elettrica pura, ma 10.000 chilometri l’anno non sono tantissimi per un SUV di medie dimensioni.

In sintesi