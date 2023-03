Un SUV che ha la funzione di ammiraglia nell’attuale gamma Mazda per l’italia: la Mazda CX-60 è disponibile con motorizzazioni importanti, e con una speciale offerta per il mese di marzo che non richiede permuta o rottamazione.

La Mazda CX-60 con il motore 2,2 litri E-Skyactiv D da 200 CV, a trazione posteriore, cambio automatico a 8 marce e in allestimento Exclusive Line, ha un prezzo di partenza di 54.550 euro.

Lo sconto della Casa permette di scendere subito a 51.900 euro, e con il finanziamento Mazda Advantage si paga un anticipo di 14.650 euro, seguito da 36 rate mensili da 428,79 euro (TAN 6,99%, TAEG 7,97%).

La rata finale ammonta a 29.457 euro, e in caso di restituzione si pagano 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più rispetto ai previsti 20.000 annui, cioè 60.000 in totale.

La particolarità di questa iniziativa per il mese di marzo è la possibilità, per questo e altri allestimenti, di ricevere in omaggio l’opzione Premiére Choice che vale più di 4.000 euro, comprendente Convenience & Sound Pack, più tre tagliandi con servizio di manutenzione programmata.

Vantaggi

Pur trattandosi di un modello di punta nella gamma Mazda, il SUV CX-60 può ottenere uno sconto iniziale, con rate proporzionalmente contenute, e sono previsti alcuni omaggi durante i tre anni di finanziamento. Non è richiesta la rottamazione e l’anticipo può essere sostituito dal valore di un usato in permuta.

Svantaggi

Probabilmente la cosa che salta più all’occhio è il costo di incasso rata, che con 4,5 euro al mese è uno dei più alti del periodo.

In sintesi