La Ford Focus è oggetto nel mese di marzo di alcune promozioni con le motorizzazioni 1.0 EcoBoost ibride da 125 CV; ne è un esempio l’offerta sulla berlina in allestimento ST-Line Style, che ha un costo iniziale di 30.650 euro.

Come di consueto nelle proposte Ford, la Casa propone due prezzi promozionali iniziali: quello senza finanziamento, pari a 25.700 euro, e quello con finanziamento Idea Ford di 24.450 euro, ossia 6.200 euro in meno.

Grazie alle Concessionarie, non è previsto anticipo, mentre le rate mensili sono 36 da 354 euro (TAN 6,95%, TAEG 8,26%), più 5 euro al mese di spese di incasso.

Al termine, la maxi rata da 16.551 euro si paga solo in caso di riscatto della vettura, mentre in caso di restituzione il costo per ogni chilometro in più rispetto ai previsti 30.000 e di 0,20 euro.

Vantaggi

Pur in assenza di ecoincentivi statali, lo sconto iniziale che Ford propone in caso di rottamzione o permuta per una Focus ibrida a 5 porte è di ben 6.200 euro, in caso di adesione al finanziamento Idea Ford.

A questo punto, non si versa l’anticipo, ma si parte con la prima delle 36 rate, da 354 euro: un vantaggio non comune tra le offerte del mese.

Svantaggi

Occorre comunque un usato da dare in permuta, che deve essere immatricolato entro il 31 dicembre 2012. Nell’esempio, non sono indicati eventuali servizi aggiuntivi.

In sintesi