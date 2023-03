Anche per i modelli a benzina, come la Nissan Juke con il 1.0 DIG-T da 114 CV, è disponbile a marzo un’offerta, che richiede la consegna di un usato, ma senza le normative stringenti dell’ecobonus.

In generale, per una nissan Juke N-Connecta con questa motorizzazione, si può ottenere uno sconto di 3.450 euro con la permuta o la rottamazione di un’auto di più di 10 anni, posseduta dal cliente da almeno 6 mesi. Se si aderisce al finanziamento Intelligent Buy Value, lo sconto sale a 3.850 euro.

Partendo, quindi, da 22.500 euro, si versa un anticipo di 5.607 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 199 euro (TAN 6,75%, TAEG 7,33%); la maxi rata finale è di 15.546,50 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro al chilometro in caso di esubero, e con restituzione della Juke.

Questi importi includono alcuni servizi: assicurazione in caso di furto o danno totale e un pack service con furto e incendio, manutenzione e assicurazione pneumatici.

Vantaggi

Gli aspetti positivi del finanziamento Nissan sono tanti, a cominciare dallo sconto iniziale anche senza ecoincentivi e dalle rate mensili piuttosto contenute, considerando i servizi offerti. Per questa Juke, in caso di permuta di un usato con un certo valore, si può recuperare l’importo dell’anticipo.

Svantaggi

E’ necessario disporre di un usato da rottamare o in permuta, anche se non si volesse aderire al finanziamento, per ottenere lo sconto.

In sintesi