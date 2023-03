La DS 4 e la DS 7 accolgono a listino un nuovo allestimento speciale. Si chiama Esprit De Voyage e riprende negli abbinamenti cromatici interni ed esterni lo stile della Haute Couture francese, recentemente riscoperta dal mondo della moda.

Le due auto sono già ordinabili in Italia rispettivamente a un prezzo di 43.000 euro e 49.750 euro e offrono un vantaggio dedicato ai clienti tra il 14% e il 23%, rispetto ad acquistare tutti gli accessori presenti, singolarmente, sulle versioni "normali". Eccole nel dettaglio.

Allestimento molto ricco

Cominciando con la DS 4 Esprit de Voyage, la nuova versione speciale della media della Casa è basata sulla versione top di gamma Rivoli, alla quale abbina una nuova combinazione di colori.

Partendo dagli esterni, all'anteriore trova posto una nuova griglia nera lucida, posizionata tra i fari anteriori a matrice di LED (di serie su questo allestimento). Lo stesso trattamento si ritrova anche sulle cornici dei finestrini e sulla fascia posteriore del bagagliaio, mentre i cerchi da 19 pollici diamantati sono stati verniciati in una nuova tinta grigio antracite opaca.

Anche per gli interni i designer hanno scelto dei colori chiari per donare all'abitacolo della DS 4 un aspetto più luminoso. I sedili sono stati dotati di serie di rivestimenti in pelle pieno fiore e abbinati a finiture per il cruscotto in Granite Grey. Il nome dell'allestimento, appunto Esprit de Voyage, è stato infine inciso sul battitacco.

DS 4 Esprit De Voyage

La stessa ricetta è stata riproposta anche sulla più grande DS 7. Per lei come per la sorella, l'allestimento Esprit De Voyage si basa sempre sull'allestimento Rivoli, con interni dotati di un particolare rivestimento per il cruscotto e per i pannelli porta, sempre in pelle pieno fiore.

Per quanto riguarda gli esterni, invece, i loghi dell'allestimento sono stati posizionati prima di tutto sulle portiere anteriori, ma anche sulle calotte degli specchietti. Le finiture nere della sorella minore sono state utilizzate per impreziosirne la carrozzeria, in abbinamento a dei nuovi cerchi in lega dal design specifico - chiamati Oyama - e da 19 pollici.

DS 7 Esprit De Voyage

Come abbiamo anticipato, gli allestimenti su entrambe le auto sono già ordinabili in Italia, in abbinamento ai diversi powertrain offerti a listino, inclusi quelli ibridi plug-in con trazione integrale.