Dopo DS 7, arriva anche per la più piccola DS 3 il momento del restyling di metà carriera con il quale il modello perde il suffisso Crossback. Si tratta di un aggiornamento di sostanza, che oltre a modificare (in piccola parte) lo stile, porta al debutto interessanti novità soprattutto per la versione elettrica.

La DS 3 E-Tense, infatti, sfrutta ora il powertrain aggiornato del Gruppo Stellantis, costituito da una batteria di maggiori dimensioni e da un motore tutto nuovo che assicura più potenza e più autonomia.

Clicca per leggere:

Esterni | Interni | Guida | Ricarica | Curiosità | Prezzi

Esterni

Fuori le differenze principali con la serie precedente si concentrano nel debutto delle nuove luci diurne a Led a sviluppo verticale. Queste creano un unico elemento con i gruppi ottici che, a richiesta, possono essere dotati della moderna tecnologia Matrix Led. Nuova è anche la finitura della calandra. Questa non cambia nelle dimensioni, ma perde le cromature che l’avevano caratterizzata fino alla serie precedente.

Più contenute le differenze nel posteriore, dove ora i gruppi ottici sono collegati tra loro da una striscia in plastica nera sulla quale spicca il lettering DS Automobiles. Ulteriori novità sono rappresentate dal debutto di nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici e sette nuove tinte per la carrozzeria.

Interni

Diverse le novità anche all’interno dell’ abitacolo. Su tutte il nuovo schermo del sistema di infotainment con una diagonale di 10,3 pollici, dal quale è possibile accedere anche alle immagini catturate dalla telecamera di retromarcia. Inedito è anche il design del volante, che ora sulla razza di sinistra ingloba i comandi per i diversi sistemi di assistenza alla guida.

Piccoli interventi hanno interessato anche la parte centrale della plancia, dove la posizione di alcuni comandi è stata resa più ergonomica. Per il resto l’ambiente interno resta quello di sempre, caratterizzato da una grande attenzione per i dettagli e la possibilità di donare all’abitacolo un aspetto più sportivo o più elegante in funzione dell’allestimento scelto.

Guida

Ad alimentare la rinnovata DS 3 provvede una batteria con una capacità di 54 kWh (51 kWh netti), che manda energia ad un motore posizionato tra le ruote anteriori capace di sviluppare una potenza massima di 156 CV per 270 Nm di coppia. Al netto del miglioramento delle prestazioni velocisti, ciò che si apprezza di più sulla variante elettrica della DS 3 è la precisione di guida. La taratura dell’assetto, pur restando votata al comfort, assicura un ottimo contenimento dei movimenti della scocca anche nei cambi di direzione più repentini, facendo dell’ elettrica la variante più coinvolgente da guidare tra quelle a listino.

Ottimo anche il feeling sul pedale del freno, nonostante la presenza del sistema di recupero dell'energia in frenata. Per quanto concerne l’autonomia, DS dichiara un dato di 402 km, che diventano 500 nel caso si sfrutti la vettura unicamente in città. Non siamo stati in grado di valutare l’autonomia reale del modello nel corso del nostro test che si è svolto su un percorso di soli 80 km nei dintorni di Valencia. Ad ogni modo, la percentuale di energia residua è scesa in maniera molto progressiva confermando la sensazione di maggiore efficienza che abbiamo avuto fin dai primi chilometri a bordo del modello.

Ricarica

La nuova batteria da 54 kWh può essere ricaricata fino ad una potenza massima di 100 kW. In questo modo, per passare dal 10 all’80% di capacità dell’ accumulatore sono sufficienti 25 minuti. In alternativa, collegando la vettura ad una colonnina o una wallbox con potenza massima di 11 kW, sono necessarie 5 ore e 45 minuti per caricare la batteria al 100%. Tempo che sale a 8 ore nel caso in cui si carichi ad una potenza di 7,4 kW.

Curiosità

La vera novità della rinnovata DS 3 è quindi rappresentata dal powertrain aggiornato. La batteria, nonostante la maggiore capacità, ha le medesime dimensioni dell’accumulatore montato sulla serie precedente del modello, trovando così sempre posto sotto i sedili e il tunnel centrale. Anche il motore elettrico rappresenta una piccola rivoluzione per DS: è prodotto interamente in Francia e può contare su un minor numero di bobine in rame (sei per la precisione) ottimizzando così prestazioni ed efficienza generale.

Prezzi

La variante elettrica della nuova DS 3 viene proposta in cinque diversi allestimenti. Si parte dalla Bastille Business a 41.550 euro e si arriva alla Opera a 48.550 euro. Nel mezzo trovano posto la Performance Line a 42.050 oltre a Rivoli e Performance Line+ entrambe offerte a 44.300 euro.