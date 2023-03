Anche nel 2023 torna il Motor Valley Fest, festival a cielo aperto nel cuore della della Terra dei Motori. L'appuntamento con la quinta edizione è fissato dall’11 al 14 maggio con Modena come palcoscenico.

La capitale della Motor Valley ospiterà numerosi appuntamenti per addetti ai lavori e appassionati, con tavole rotonde, incontri e tanto altro ancora.

Celebrare passato e futuro

Il calendario definitivo del Motor Valley Fest 2023 deve ancora essere svelato, e con lui i vari appuntamenti che ne scandiranno le giornate. Il format dovrebbe comunque essere lo stesso delle scorse edizioni, con convegni e tavole rotonde dedicati agli addetti ai lavori, per parlare di come si sta evolvendo il mondo della mobilità, con un occhio di riguardo alle supercar.

Il Motor Valley Fest avrà naturalmente anche numerosi appuntamenti per gli appassionati, come esposizioni di auto delle Case che rendono Come funziona la Motor Valley, la fabbrica della velocità, parate di modelli di ieri e di oggi, appuntamenti dinamici e degustazioni.

“Siamo orgogliosi di aver mantenuto l'impegno di voler creare non solo una vetrina delle tantissime eccellenze di un territorio che è riconosciuto come la Motor Valley mondiale, ma anche un’occasione di confronto nella quale discutere del presente e programmare il futuro del comparto"

ha commentato Stefano Bonaccinil presidente della regione Emilia-Romagna, al quale ha fatto eco Gian Carlo Muzzarelli, sindaco di Modena