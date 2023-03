Sulle strade italiane circolano 2,6 milioni di auto diesel con livelli sospetti di emissioni di ossidi di azoto (NOx). In questa cifra sono comprese anche 1,9 milioni di vetture che hanno livelli estremi di emissioni di NOx e probabilmente usano dispositivi proibiti di manipolazione delle emissioni.

La denuncia, che parla di un più vasto problema europeo che coinvolge 19,1 milioni di veicoli, arriva dall'International Council on Clean Transportation (Icct), l'organizzazione americana non profit che nel 2015 aveva dato il via allo scandalo Dieselgate.

L'accusa: 13 milioni di auto diesel con emissioni estreme

Il nuovo rapporto dell'Icct, intitolato "Rivalutazione delle emissioni di NOx delle autovetture diesel dopo la sentenza della Corte di Giustizia Europea sui dispositivi di manipolazione" stima infatti che nell'Unione europea e nel Regno Unito siano in circolazione 19,1 milioni di veicoli con emissioni sospette e 13 milioni di veicoli con emissioni estreme.

Test emissioni auto

Insomma, denuncia l'Icct basandosi su test reali e database di telerilevamento:

"Prove sostanziali hanno dimostrato che le auto diesel di tutti i produttori emettono livelli elevati di ossidi di azoto durante il funzionamento reale. Eppure, a causa delle limitate azioni correttive, questi veicoli continuano a circolare in Europa, danneggiando la salute di tutti coloro che sono esposti all'inquinamento atmosferico creato da queste emissioni."

Livelli "sospetti" di emissioni di NOx in almeno il 77% dei test

Scendendo un po' più nel dettaglio vediamo che lo studio che potrebbe portare a un nuovo scandalo dieselgate si concentra sulle auto diesel vendute in Europa dal 2009 al 2019, prima dell'introduzione della procedura di test RDE (Real Driving Emissions) e con standard Euro 5 ed Euro 6.

Le accuse dell'Icct sono senza dubbio pesanti e riportano questi risultati:

Livelli "sospetti" di emissioni di NOx in almeno il 77% dei test ufficiali governativi;

Livelli "sospetti" di emissioni di NOx fino al 100% dei veicoli nei test indipendenti e nei dati di telerilevamento;

Dei 219 modelli testati, 209 hanno mostrato emissioni sospette in almeno un test;

Oltre due terzi dei modelli testati hanno mostrato emissioni "estreme", indicando la presenza quasi certa di un impianto di manipolazione.

Germania, Francia e Italia i mercati più colpiti

Partendo da questi dati e affidandosi alle statistiche di mercato, l'organizzazione senza scopo di lucro ha poi stimato il numero di auto con sistemi di manipolazione delle emissioni di NOx vendute e ancora in circolazione. Dei 53 milioni di auto diesel Euro 5 e Euro 6 pre-RDE vendute nella Ue e nel Regno Unito, circa 24 milioni di vetture mostrano emissioni sospette e di queste, 16,3 milioni hanno emissioni estreme.

Dati Icct sulle auto diesel con livelli sospetti di emissioni di ossidi di azoto

In pratica la maggior parte di queste auto che "barano" sulle emissioni di ossidi di azoto sarebbe ancora in circolazione sulle strade del Vecchio Continente, dato che la stima dell'Icct parla appunto di 19,1 milioni di diesel con emissioni sospette e 13 milioni con emissioni estreme. I mercati più colpiti da questa problematica sono quelli di Germania e Francia, seguiti appunto dall'Italia.

Un problema diffuso tra i vari Costruttori

Lo studio evidenzia poi come il problema delle elevate emissioni di NOx sia diffuso tra i vari Costruttori, con il Gruppo Volkswagen che avrebbe prodotto quasi 15 milioni di auto diesel con emissioni sospette, seguito da Renault Nissan con oltre 4 milioni di veicoli, l'ex gruppo PSA e BMW, come evidenziato dalla tabella sottostante.

Dati Icct per gruppi auto

A livello di modelli si nota come la Volkswagen Passat 2.0 TDI Euro 5 sia la più venduta tra le auto "sospette", seguita dalla Renault Clio 1.5 dCi Euro 5, dalla Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Euro 5 e dalla Ford Focus 1.6 TDCi Euro 5.

Dati Icct per modelli di auto diesel

L'Icct commenta così questi risultati: