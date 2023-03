Chi ama l'auto diesel o ha bisogno dalla praticità di un motore potente, "instancabile" e dalla grande autonomia può rimanere spiazzato di fronte all'avanzare delle auto elettriche o ibride.

Per tutti questi automobilisti esiste però un modo per non abbandonare del tutto l'auto a gasolio, ovvero puntare su un'ibrida diesel che unisce i vantaggi dei due mondi senza subire restrizioni, come i sempre più frequenti blocchi del traffico o l'accesso alle Ztl.

In molte Regioni le auto ibride, comprese quelle con motore diesel, sono anche esentate dal pagamento del bollo auto per alcuni anni e questo è un ulteriore vantaggio economico da non sottovalutare. Detto questo occorre però ricordare che non esistono utilitarie o city car ibride diesel, ma solo vetture compatte, medie o grandi dal segmento C in su e con prezzi che partono da un minimo di 29.600 euro e arrivano a superare i 130.000 euro.

Più di 70 i modelli diesel mild hybrid

In questa nostra guida all'acquisto ci concentriamo sulle auto diesel mild hybrid in vendita oggi in Italia, quelle con l'elettrificazione "leggera" che serve a ridurre un po' consumi ed emissioni e a riportare la dicitura "ibrido" sulla carta di circolazione. Qui sotto, in rigoroso ordine alfabetico, trovate la lista degli oltre 70 modelli disponibili.

Motore turbodiesel

Un paio di note prima di passare in rassegna tutte le diesel mild hybrid sul mercato. Le potenze di queste auto a gasolio elettrificate sono comprese in un range molto ampio e partono dai 122 CV per arrivare fino ai 341, 344, 350, 352 e anche 367 CV per i modelli più grandi e sportivi. Ricordiamo che per molti di questi modelli più potenti i kW riportati sulla carta di circolazione superano la soglia dei 185 kW (251,5 CV) fissata per il superbollo e quindi sono soggetti a questa tassa annuale aggiuntiva.

Audi

Audi A4

Audi S4 TDI Audi A4 Avant

Modelli e potenze Prezzo base Audi A4 30 TDI (136 CV)

35 TDI (163 CV)

40 TDI (204 CV)

50 TDI (286 CV) S4 TDI (341 CV) 42.700 euro Audi A4 Avant 30 TDI (136 CV)

35 TDI (163 CV)

40 TDI (204 CV)

50 TDI (286 CV) S4 TDI (341 CV) 44.300 euro

Audi A5

Audi A5 Sportback Audi A5 Coupé Audi A5 Cabriolet

Modelli e potenze Prezzo base Audi A5 Sportback 35 TDI (163 CV)

40 TDI (204 CV)

50 TDI (286 CV)

S5 TDI (341 CV) 52.150 euro Audi A5 Coupé 35 TDI (163 CV)

40 TDI (204 CV)

50 TDI (286 CV)

S5 TDI (341 CV) 52.150 euro Audi A5 Cabriolet 35 TDI (163 CV)

40 TDI (204 CV) 59.150 euro

Audi A6

Audi S6 TDI Audi A6 Avant

Modelli e potenze Prezzo base Audi A6 35 TDI (163 CV)

40 TDI (204 CV)

45 TDI (245 CV)

50 TDI (286 CV)

S6 TDI (344 CV) 56.650 euro Audi A6 Avant 35 TDI (163 CV)

40 TDI (204 CV)

45 TDI (245 CV)

50 TDI (286 CV)

S6 TDI (344 CV) 59.050 euro

Audi A7 Sportback

Audi A7 Sportback

Modelli e potenze Prezzo base Audi A7 Sportback 40 TDI (204 CV)

45 TDI (245 CV)

50 TDI (286 CV)

S6 TDI (344 CV) 67.500 euro

Audi A8

Audi A8

Modelli e potenze Prezzo base Audi A8 50 TDI (286 CV) 102.850 euro

Audi Q5

Audi Q5 Audi Q5 Sportback

Modelli e potenze Prezzo base Audi Q5 35 TDI (163 CV)

40 TDI (204 CV)

50 TDI (286 CV)

SQ5 TDI (341 CV) 55.250 euro Audi Q5 Sportback 35 TDI (163 CV)

40 TDI (204 CV)

50 TDI (286 CV)

SQ5 TDI (341 CV) 58.250 euro

Audi Q7

Audi Q7

Modelli e potenze Prezzo base Audi Q7 45 TDI (231 CV)

50 TDI (286 CV) 75.300 euro

Audi Q8

Audi Q8

Modelli e potenze Prezzo base Audi Q8 45 TDI (231 CV)

50 TDI (286 CV) 82.000 euro

BMW

BMW Serie 2 Active Tourer

BMW Serie 2 Active Tourer

Modelli e potenze Prezzo base BMW Serie 2 Active Tourer 23d (211 CV) 47.770 euro

BMW Serie 2 Coupé

BMW Serie 2 Coupé

Modelli e potenze Prezzo base BMW Serie 2 Coupé 20d (163 CV) 49.500 euro

BMW Serie 3

BMW Serie 3 BMW Serie 3 Touring

Modelli e potenze Prezzo base BMW Serie 3 316d (122 CV)

318d (150 CV)

320d (190 CV)

330d (286 CV)

M340d (340 CV) 47.100 euro BMW Serie 3 Touring 316d (122 CV)

318d (150 CV)

320d (190 CV)

330d (286 CV)

M340d (340 CV) 48.300 euro

BMW Serie 4

BMW Serie 4 Coupé BMW Serie 4 Cabrio BMW Serie 4 Gran Coupé

Modelli e potenze Prezzo base BMW Serie 4 Coupé 420d (190 CV)

430d (286 CV) 56.100 euro BMW Serie 4 Cabrio 420d (190 CV)

430d (286 CV) 65.100 euro BMW Serie 4 Gran Coupé 420d (190 CV)

430d (286 CV) 58.900 euro

BMW Serie 5

BMW Serie 5 BMW Serie 5 Touring

Modelli e potenze Prezzo base BMW Serie 5 518d (150 CV)

520d (190 CV)

530d (249 CV)

540d (340 CV) 58.300 euro BMW Serie 5 Touring 518d (150 CV)

520d (190 CV)

530d (249 CV)

540d (340 CV) 61.700 euro

BMW Serie 6 Gran Turismo

BMW Serie 6 Gran Turismo

Modelli e potenze Prezzo base BMW Serie 6 Gran Turismo 620d (190 CV)

630d (249 CV)

640d (340 CV) 71.500 euro

BMW Serie 7

BMW Serie 7

Modelli e potenze Prezzo base BMW Serie 7 740d (300 CV) 126.055 euro

BMW Serie 8

BMW Serie 8 Coupé BMW Serie 8 Cabrio BMW Serie 8 Gran Coupé (2022)

Modelli e potenze Prezzo base BMW Serie 8 Coupé 840d (340 CV) 124.600 euro BMW Serie 8 Cabrio 840d (340 CV) 133.000 euro BMW Serie 8 Gran Coupé 840d (340 CV) 121.400 euro

BMW X1

BMW X1

Modelli e potenze Prezzo base BMW X1 20d (163 CV)

23d (211 CV) 48.870 euro

BMW X3

BMW X3

Modelli e potenze Prezzo base BMW X3 18d (150 CV)

20d (190 CV)

30d (249 CV)

30d (286 CV)

M40d (340 CV) 58.850 euro

BMW X4

BMW X4

Modelli e potenze Prezzo base BMW X4 20d (190 CV)

30d (249 CV)

30d (286 CV)

M40d (340 CV) 66.650 euro

BMW X5

BMW X5

Modelli e potenze Prezzo base BMW X5 30d (298 CV) 84.900 euro

BMW X6

BMW X6

Modelli e potenze Prezzo base BMW X6 30d (298 CV) 93.400 euro

BMW X7

BMW X7

Modelli e potenze Prezzo base BMW X7 40d (352 CV) 109.900 euro

Hyundai

Hyundai Tucson

Hyundai Tucson

Modelli e potenze Prezzo base Hyundai Tucson 1.6 CRDi MHEV (136 CV) 34.200 euro

Jaguar

XE

Jaguar XE

Modelli e potenze Prezzo base Jaguar XE D204 (204 CV) 56.800 euro

XF

Jaguar XF Jaguar XF Sportbrake

Modelli e potenze Prezzo base Jaguar XF D204 (204 CV) 64.400 euro Jaguar XF Sportbrake D204 (204 CV) 75.500 euro

E-Pace

Jaguar E-Pace

Modelli e potenze Prezzo base Jaguar E-Pace D163 (163 CV)

D204 (204 CV) 57.100 euro

F-Pace

Jaguar F-Pace

Modelli e potenze Prezzo base Jaguar F-Pace D163 (163 CV)

D204 (204 CV)

D300 (300 CV) 68.100 euro

Kia

Kia Ceed Sportswagon

Kia Ceed Sportswagon

Modelli e potenze Prezzo base Kia Ceed Sportswagon 1.6 CRDI MHEV (136 CV) 29.600 euro

Kia XCeed

Kia XCeed

Modelli e potenze Prezzo base Kia XCeed 1.6 CRDI MHEV (136 CV) 30.000 euro

Kia Sportage

Kia Sportage

Modelli e potenze Prezzo base Kia Sportage 1.6 CRDI MHEV (136 CV) 33.500 euro

Land Rover

Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport

Modelli e potenze Prezzo base Land Rover Discovery Sport D165 MHEV (163 CV)

D200 MHEV (204 CV) 52.935 euro

Land Rover Defender

Land Rover Defender

Modelli e potenze Prezzo base Land Rover Defender D200 MHEV (204 CV)

D250 MHEV (249 CV)

D300 MHEV (300 CV) 63.900 euro

Land Rover Discovery

Land Rover Discovery

Modelli e potenze Prezzo base Land Rover Discovery D250 MHEV (249 CV)

D300 MHEV (300 CV) 68.800 euro

Range Rover Evoque

Range Rover Evoque

Modelli e potenze Prezzo base Range Rover Evoque D165 MHEV (163 CV)

D200 MHEV (204 CV) 54.100 euro

Range Rover Velar

Range Rover Velar

Modelli e potenze Prezzo base Range Rover Velar D200 MHEV (204 CV)

D300 MHEV (300 CV) 73.000 euro

Range Rover Sport

Range Rover Sport

Modelli e potenze Prezzo base Range Rover Sport 3.0 Turbo Diesel MHEV (249 CV)

3.0 Turbo Diesel MHEV (300 CV)

3.0 Turbo Diesel MHEV (350 CV) 97.433 euro

Range Rover

Range Rover

Modelli e potenze Prezzo base Range Rover D250 MHEV (249 CV)

D300 MHEV (300 CV)

D350 MHEV (350 CV) 129.100 euro

Mazda

Mazda CX-60

Mazda CX-60

Modelli e potenze Prezzo base Mazda CX-60 e-SKYACTIV D 3,3L (200 CV)

e-SKYACTIV D 3,3L (249 CV) 49.900 euro

Mercedes Classe C

Mercedes Classe C Mercedes Classe C Station Wagon

Modelli e potenze Prezzo base Mercedes Classe C 200d (163 CV)

220d (200 CV)

300d (265 CV) 51.641 euro Mercedes Classe C Station Wagon 200d (163 CV)

220d (200 CV)

300d (265 CV) 53.117 euro

Mercedes Classe E

Mercedes Classe E Mercedes Classe E Station Wagon

Mercedes Classe E Coupé Mercedes Classe E Cabriolet

Modelli e potenze Prezzo base Mercedes Classe E 220d (200 CV)

300d (265 CV) 59.833 euro Mercedes Classe E Station Wagon 220d (200 CV)

300d (265 CV) 62.078 euro Mercedes Classe E Coupé 300d (265 CV) 79.126 euro Mercedes Clsse E Cabrio 300d (265 CV) 85.541 euro

Mercedes CLS

Mercedes CLS

Modelli e potenze Prezzo base Mercedes CLS 300d (265 CV) 88.392 euro

Mercedes GLC

Mercedes GLC

Modelli e potenze Prezzo base Mercedes GLC 220d (197 CV)

300d (269 CV) 62.809 euro

Mercedes GLE

Mercedes GLE Mercedes GLE Coupé

Modelli e potenze Prezzo base Mercedes GLE 300d (269 CV)

450d (367 CV) 83.976 euro Mercedes GLE Coupé 300d (269 CV)

450d (367 CV) 97.640 euro

Volvo

Volvo V60

Volvo V60

Modelli e potenze Prezzo base Volvo V60 B4 D (197 CV) 49.200 euro

Volvo S90

Volvo S90

Modelli e potenze Prezzo base Volvo S90 B5 D (235 CV) 68.050 euro

Volvo V90

Volvo V90

Modelli e potenze Prezzo base Volvo V90 B4 D (197 CV) 65.550 euro

Volvo XC60

Volvo XC60

Modelli e potenze Prezzo base Volvo XC60 B4 D (197 CV) 57.850 euro

Volvo XC90

Volvo XC90