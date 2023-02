La seconda giornata ecologica romana del 2023 è in arrivo. Domenica 26 febbraio si fermano tutti i veicoli a motore nella Capitale, esclusi i benzina Euro 6, le auto ibride, e le auto a GPL e Metano - anche trasformate in seguito - a partire dall'omologazione Euro 3.

Gli orari e le zone del blocco

Lo stop di domenica 26 febbraio 2023 a Roma interessa tutte le auto alimentate da motori a combustione, sia diesel che benzina. La misura fa parte dell'ordinanza del Campidoglio per ridurre l'inquinamento cittadino proposta alla fine del 2022 e che ha messo nero su bianco, con anticipo, orari e giornate di stop.

Anche se non si tratta di una novità "improvvisa" per i romani è comunque qualcosa che potrebbe causare diversi disagi nel corso della giornata, nonostante il maltempo atteso e previsto dai maggiori siti di previsione meteo italiani.

Gli orari in cui non si può circolare sono i seguenti: dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30, naturalmente all'interno del perimetro della nuova “Fascia Verde” di cui trovate la mappa dettagliata qui sotto.

La mappa della nuova Fascia Verde capitolina

Specifica importante è che il provvedimento questa volta riguarda anche le auto fornite di permesso di accesso e circolazione nelle Zone a Traffico Limitato.

La nuova viabilità capitolina

Come anticipato, le domeniche ecologiche previste - una tradizione ormai annuale per tutti i romani - fanno parte di un piano più grande del Campidoglio che ha come obiettivo quello di disincentivare l'utilizzo dell'automobile, quantomeno di quella termica, in favore dell'utilizzo di mezzi pubblici o del passaggio verso la nuova mobilità a zero emissioni.

Una questione discussa più volte dal Sindaco Roberto Gualtieri, come nel corso dell'inaugurazione della nuova rotatoria di Aranova, e dall'Assessore alla Mobilità Eugenio Patanè, durante la conferenza di inaugurazione del nuovo provider di ricarica Ewiva.

Come ingannare il tempo durante il blocco del traffico