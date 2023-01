Un nuovo anno è iniziato e sono tante le novità che gli enti indipendenti, per i test delle auto, stanno apportando in queste prime settimane all'interno delle proprie organizzazioni, prima di ricominciare a pieno regime le prove. Dopo l'annuncio dei nuovi parametri introdotti da Euro NCAP per i crash test, il Green NCAP comunica l'ingresso di un nuovo partner.

Si tratta di Dekra, a sua volta l'organizzazione indipendente tedesca che da anni si occupa della sicurezza stradale nel mondo. Gli ingegneri tedeschi, secondo lo stesso Green NCAP, porteranno molta esperienza all'interno dei test, contribuendo a renderli sempre più precisi e affidabili.

Cos'è il Green NCAP

Se non avete mai sentito parlare di Green NCAP, si tratta dell'associazione indipendente che si occupa dei test sulle emissioni delle nuove auto, per capire quanto realmente queste inquinino in relazione ai dati forniti dai costruttori.

In poche parole è un ente di verifica, simile all'Euro NCAP per i crash test, ma incentrato sulle emissioni. I suoi test sono vari e possono svolgersi sia in laboratorio, replicando le condizioni di utilizzo esterne, sia sulla strada stessa, dotando le auto di complessi apparati di analisi montati su pedane posteriori, agganciate di solito ai ganci traino (come avviene per i portabici).

Land Rover Range Rover ai test Green NCAP Fiat 500 Hybrid ai test Green NCAP

I parametri che il Green NCAP analizza sono i valori NOx, quindi gli ossidi di azoto emessi, insieme ovviamente alla CO2. Attraverso questi dati, l'ente assegna dei punteggi in tre diverse categorie, che si chiamano Clean Air Index, Energy Efficiency Index e Greenhouse Gas Index.

I risultati vengono ottenuti mettendo in relazione la quantità di particelle emesse con il peso delle auto, nonché con l'efficienza dei sistemi di trazione e altro. In questo modo l'ente è in grado di ricavare dei punteggi oggettivi che sono a loro volta in grado di dimostrare la reali emissioni di determinate auto.

Come anticipato, per il 2023 entra a far parte del Green NCAP anche Dekra, l'organizzazione indipendente di analisi delle auto nata 100 anni fa in Germania e da alcuni anni presente anche in altri 60 Paesi, con ben 48.000 dipendenti.