Consumi ed emissioni sono sempre più importanti per gli automobilisti. Spesso sono questi i principali criteri che orientano la decisione verso un certo tipo di auto nuova e per verificare in modo indipendente la “sostenibilità” dei modelli è nato il Green NCAP.

L’ente europeo effettua test su strada e nei laboratori su tanti nuovi modelli in varie condizioni ambientali dando un punteggio in ogni area di prova e uno complessivo.

Nella nuova tornata di test c’è stata un’importante novità. Una delle auto protagoniste, la Ford Puma, è stata messa alla prova sia con la classica benzina che col bioetanolo, un carburante alternativo a basso impatto ambientale.

Ford Puma

Ford Puma ai test Green NCAP

Partendo proprio dal SUV compatto di Ford, la versione 1.0 EcoBoost mild hybrid con tecnologia Flexifuel ha raccolto risultati migliori del benzina (3 stelle contro 2,5) grazie all’impiego di bioetanolo E85. Il Greenhouse Gas Index (il “punteggio” attribuito alle emissioni di gas serra) è stato di 6.9/10 (il più alto tra tutte le auto del test) contro il 3.7/10 ottenuto bruciando la comune benzina.

Ovviamente non si tratta di un carburante a impatto nullo, dato che in condizioni ambientali fredde o molto fredde sono presenti emissioni di NH3, CO e particolato più elevate rispetto a un clima meno rigido. I consumi rilevati sulla Puma, invece, sono di 8,2 l/100 km (medio) e 9,7 l/100 km (peggior scenario).

Ford Puma Punteggio Clean Air Index 5,3/10 Energy Efficiency Index 5,3/10 Greenhouse Gas Index 6,9/10

Ford Focus

Ford Focus ai test Green NCAP

Due stelle e mezzo per la Ford Focus con motore 1.0 da 155 CV e sistema mild hybrid a 48 V. Green NCAP sottolinea i consumi relativamente bassi, con una media 6,1 l/100 km e 6,9 l/100 km nelle condizioni climatiche più sfavorevoli.

L’efficienza cala nei viaggi più brevi, mentre, sempre in questo scenario (e con motore freddo), le emissioni aumentano notevolmente.

Ford Focus Punteggio Clean Air Index 4,5/10 Energy Efficiency Index 5,3/10 Greenhouse Gas Index 4,0/10

Kia Sportage

Kia Sportage ai test Green NCAP

La nuova generazione del crossover coreano è stata testata col 1.6 turbo benzina mild hybrid da 180 CV con la trazione integrale e ha ottenuto due stelle. Nonostante i buoni risultati con clima mite, la Kia è stata penalizzata nel corso dei test in condizioni fredde, con elevati valori di particolato, NH3 e CO.

Sopra la media del segmento i consumi (media di 7,8 l/100 km e 9,3 l/100 km nello scenario peggiore), che hanno come diretta conseguenza un aumento della CO2 allo scarico della Sportage.

Kia Sportage Punteggio Clean Air Index 5,0/10 Energy Efficiency Index 3,2/10 Greenhouse Gas Index 1,5/10

Mercedes Classe T

Mercedes Classe T ai test Green NCAP

Un altro protagonista delle prove è il multispazio della Mercedes con motore 1.3 da 130 CV, che ottiene due stelle e mezzo. Come prevedibile, le forme poco aerodinamiche penalizzano sia i consumi che le emissioni.

Nel primo caso, la Classe T fa registrare una media di 7 l/100 km, con picchi di 9 l/100 km in autostrada. Per quanto riguarda le emissioni, il Green NCAP segnala valori elevati per la CO2, ammoniaca e particolato.

Mercedes Classe T Punteggio Clean Air Index 7,4/10 Energy Efficiency Index 3,3/10 Greenhouse Gas Index 1,7/10

Range Rover

Land Rover Range Rover ai test Green NCAP

Il mastodontico SUV inglese con motorizzazione diesel mild hybrid da 350 CV ottiene solo una stella e mezzo. Secondo l’ente, l’enorme mole della vettura (e del sei cilindri) hanno avuto un peso importante sugli elevati valori di emissioni (per quanto siano ritenuti “accettabili” per un modello di questo segmento).

Nel complesso, comunque, la Range Rover fa registrare valori relativamente contenuti di particolato e NOx nei test in laboratorio con clima mite. Adeguati alla vettura i consumi (media di 8,7 l/100 km e 10 l/100 km nello scenario peggiore).