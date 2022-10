Nuovo giro di test per Green NCAP, l'ente europeo indipendente il cui scopo è quello di valutare la sostenibilità delle auto in commercio. Un lavoro che va oltre quello classico di omologazione (il WLTP), prendendo in considerazione i risultati ottenuti in laboratorio e su strada con una serie di prove più impegnative e dure.

Questa volta sono state prese in esame Hyundai Tucson, Nissan Qashqai e Skoda Fabia con motorizzazioni a benzina con o senza elettrificazione. Di seguito i vari risultati ottenuti.

Hyundai Tucscon

Il Green NCAP ha dato 2 stelle su 5 al SUV coreano mosso dal sistema full hybrid composto dal 1.6 benzina turbo benzina e un elettrico, per un totale di 230 CV. I risultati ottenuti, si legge nella scheda, sono stati inferiori alla media per quanto riguarda il "Clean Air Index" a dell'elevata produzione di ammoniaca e delle eccessive emissioni di CO nelle percorrenze autostradali, quando è richiesta maggior potenza.

Il giudizio sul powertrain full hybrid è buono in situazioni di guida definite "normali", ovvero strade extraurbane, mentre in città e autostrada il consumo medio misurato si alza rispettivamente a 8 e 9 l di benzina ogni 100 km, con il risultato di avere emissioni di gas a effetto serra alte che portano il punteggio a 3,1 punti su 10.

Hyundai 1.6 HYBRID FWD AUTOMATIC Punteggio Clean Air Index 4,2/10 Energy Efficiency Index 4,5/10 Greenhouse Gas Index 3,1/10

Nissan Qashqai

Per i propri test il Green NCAP ha preso in considerazione la Qashqai 1.3 mild hybrid, sistema da 157 CV abbinato alla trazione anteriore. Secondo i test il SUV compatto ha un buon controllo degli inquinanti, anche se ci sono margini di miglioramento per quanto riguarda le emissioni di NH3, attualmente non regolamentate.

I test in laboratorio e autostrada non hanno mostrato particolari differenze e, come accade su molti modelli simili, i consumi aumentano sensibilmente quando si percorrono tratti autostradali a velocità più elevate, anche se i 6,7 l/100 km ottenuti sono buoni per un SUV a benzina. Strettamente correlati al consumo di carburante sono i valori relativi alle emissioni di gas a effetto serra, motivo che ha portato la Qashqai a non superare le 2,5 stelle.

Nissan Qashqai 1.3 DIG-T MILD HYBRID Punteggio Clean Air Index 7/10 Energy Efficiency Index 3,9/10 Greenhouse Gas Index 2,1/10

Skoda Fabia

La piccola della Casa ceca è stata la migliore del terzetto con 3 stelle su 5. Merito del 1.0 benzina 3 cilindri aspirato da 75 CV, chiamato a muovere un'auto dal peso di poco superiore alla tonnellata, combinazione che dà vita a un'efficienza definita "impressionante" dallo stesso Green NCAP, con un consumo massimo misurato nei test di poco superiore a 6 litri/100 km, arrivando ai 3,9 l/100 km.

La piccola del Gruppo Volkswagen, "cugina" di Polo e Seat Ibiza, ha evidenziato punti deboli della Fabia nelle emissioni di particolato (non ha alcun tipo di filtro) e nella partenza a freddo, dimostrando però come le auto piccole possano essere efficienti anche senza bisogno di elettrificazione.