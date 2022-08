Nuova tornata di valutazioni e risultati per il Green NCAP, l’ente europeo che si occupa di misurare l’efficienza e rilevare le emissioni delle nuove auto che debuttano sui mercati del Vecchio Continente.

I test, che si svolgono presso i laboratori di otto diversi Paesi europei ma anche su strada, in varie condizioni di carico e ambientali, hanno questa volta riguardato due “piccole” novità come la Dacia Spring e la Toyota Aygo X.

È importante ricordare che, in fase di rilevazione delle emissioni di CO2, vengono prese in considerazione anche quelle prodotte in fase di estrazione e raffinazione del carburante.

Dacia Spring

La piccola Dacia Spring fa il pieno di stelle, aggiudicandosene ben 5, cioè il massimo. Il report del Green NCAP parla di un’auto ecologica, non solo per l’assenza di emissioni inquinanti allo scarico, ma per il basso consumo energetico.

Il consumo medio rilevato è di 18,5 kWh/100 km, che si traduce in un’autonomia di 180 km. In autostrada si sale a 23 kWh/100 km e dunque è possibile fare circa 140 km.

Dacia Spring Punteggio Clean Air Index 10/10 Energy Efficiency Index 9,8/10 Greenhouse Gas Index 10/10

Toyota Aygo X

Il mini crossover giapponese Aygo X viene insignito invece di 3 stelle. Nelle conclusioni del report si riferisce come i consumi moderati sono estremamente influenzati dallo stile di guida. Nella prova di laboratorio a freddo, alle emissioni di CO2 misurate allo scarico di 116 g/km si sommano le emissioni a monte di 30 g/km. In autostrada si sale a 181 g/km. La Aygo X viene premiata con tutti i punti bonus per il buon controllo del metano (CH4) e dell’ossido di diazoto (N2O), entrambi gas serra.

Il consumo medio rilevato è di 5,5 l/100 km, per un’autonomia di 643 km. Nel caso peggiore, invece, si scende a 7,1 l/100 km.

Nel complesso, si legge, l'Aygo X termina con un indice ponderato di 5,6/10, un risultato lodevole per un'auto a benzina aspirata.