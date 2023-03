Occhi puntati su Bruxelles. Sarà forse il Consiglio europeo del 23 e 24 marzo a decidere il futuro dell’auto in Europa. La capitale belga è infatti teatro di un nuovo faccia a faccia tra Ursula von der Leyen (presidente della Commissione Ue) e Olaf Scholz (cancelliere tedesco).

Al centro del tavolo, lo stop alle auto a benzina e diesel dal 2035. Le parti si avvicinano, perché Berlino chiede una deroga a favore degli e-fuels, mentre l’esecutivo europeo si dice aperto al dialogo. E ora l’accordo è più concreto. È Scholz in persona a sganciare la bomba, entrando nel Palazzo Europa di Bruxelles.

“C’è già il consenso in Ue. Ora bisogna solo trovare il modo giusto e pratico per attuare questa promessa che la Commissione ha fatto molto tempo fa. L’idea è che venga presentata una proposta per garantire la registrazione dei veicoli alimentati esclusivamente da e-fuels anche dopo il 2035. Se ho capito bene, i colloqui fra la Commissione e il ministro responsabile sono sulla buona strada”.

Cosa era successo

Parole molto distensive, che aggiornano sul quadro emerso nei giorni precedenti. Era stata l’agenzia Reuters a lanciare l’indiscrezione, parlando di un piano Ue per andare incontro alle richieste della Germania. Proposta rispedita però al mittente, per preparare una controfferta. Ma adesso, stando al cancelliere tedesco, le novità sono alle porte.

Qualche dettaglio in più arriva poi da Frans Timmermans, vicepresidente della Commissione Ue, che specifica: Europa e Germania non stanno riscrivendo tutto il dossier auto sul 2035, ma solo specificando come ritagliare uno spazio per i carburanti sintetici:

“Stiamo parlando nel quadro dell’accordo, non lo stiamo allargando. C’è un ‘considerando’ sui carburanti sintetici. Tutto quello che stiamo facendo è essere più espliciti su quale sia il suo significato riguardo ai carburanti sintetici. Qualsiasi altra cosa riaprirebbe l’intero accordo. E non è quello che stiamo facendo. Ci sono già le maggioranze nel Parlamento europeo e nel Consiglio dell’Ue. La Commissione sta quindi trattando con la Germania, che ha chiesto di precisare meglio il contenuto del considerando sui carburanti sintetici. Altri argomenti non sono citati dal ‘considerando’, come i biocarburanti”.

La posizione italiana

Dichiarazione che non faranno certo piacere a Giorgia Meloni, volata a Bruxelles per fare da portavoce a un’istanza ben precisa: l’auto di domani dovrà essere non solo elettrica o alimentata da e-fuels, ma anche spinta dai biocarburanti. Pare però che Timmermans escluda questa soluzione.