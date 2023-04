Non sempre le promozioni riguardano singoli modelli da acquistare o noleggiare a rate: in alcuni casi ci sono vantaggi specifici che riguardano più vetture di un marchio, e che spesso vanno ad aggiungersi ad eventuali sconti o proposte di finanziamento.

Suzuki, ad esempio, permette fino al 31 dicembre 2023 di estendere la garanzia ufficiale sui componenti ibridi fino a 10 anni o 250.000 km; la promozione riguarda i modelli legati alla collaborazione con Toyota, quindi la Across Plug-in e la station wagon Swace Hybrid.

La normale garanzia sulla tecnologia ibrida di provenienza Toyota, plug-in nel primo caso e full hybrid nel secondo, è per Suzuki di 5 anni o 100.00 km.

Eseguendo però la manutenzione periodica integrale presso la rete ufficiale della Casa, è sufficiente richiedere l’estensione allo scadere del quinto anno dalla data di immatricolazione, o al raggiungimento dei 100.000 km, per ottenere il raddoppio gratuito della garanzia.

In reltà, Suzuki prevede anche la stessa formula per chi effettua regolare manutenzione al di fuori della rete ufficiale Suzuki, alle stesso condizioni, ma aggiungendo 60 euro per ottenere l’estensione di garanzia.

Vantaggi

E’ interessante che Suzuki permetta di ottenere una garanzia fino a 10 anni sui componenti ibridi dei suoi modelli Across e Swace, che quindi possono essere tenuti a lungo con meno preoccupazioni, o rivenduti con un valore aggiunto.

La promozione è valida per i modelli venduti entro il 2023, quindi non si limita alla primavera, e si somma ad eventuali altre iniziative in corso.

Svantaggi

Occorre calcolare bene l’anno di immatricolazione o il chilometraggio raggiunto, per comunicare la volontà di estensione della garanzia.

In sintesi