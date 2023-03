Non ci sono solo SUV nel futuro di Porsche. Oltre alla Macan e alla Cayenne elettrica e al mega SUV K1, la Casa di Zuffenhausen darà la “scossa” anche alle 718 Boxster e Cayman.

In particolare, è la roadster tedesca la protagonista di una nuova serie di foto spia che la ritraggono mentre si ricarica da un Tesla Supercharger.

Sulla base della Macan

Le camuffature sulla Porsche sono ancora evidenti, a partire dal paraurti posteriore col terminale centrale palesemente finto per confondere gli osservatori.

Sempre nella “coda” della Boxster è presente il bocchettone per la ricarica, che, secondo quanto visto nelle precedenti foto spia, permettere di fare il “pieno” di energia fino a circa 180 kW. Tuttavia, questo dato si riferirebbe solo agli attuali prototipi della Porsche, mentre la versione di serie dovrebbe salire fino a 270 kW.

Porsche 718 Boxster elettrica: il bocchettone per la ricarica è al centro del paraurti

Questo perché, al pari della Macan elettrica, anche la Boxster sarà costruita sulla piattaforma PPE, con l’architettura da 800 Volt che consentirà ricariche rapidissime.

Rimanendo in tema di powertrain, il passaggio all’elettrico potrebbe portare alla creazione della prima Boxster a trazione integrale, con un doppio motore elettrico per le versioni più prestazionali. In generale, le performance della nuova Porsche non dovrebbero far rimpiangere l’attuale modello con potenze comprese tra 299 CV e 420 CV.

Porsche 718 Boxster elettrica, le nuove foto spia Porsche 718 Boxster elettrica, il render di Motor1.com

La stessa scelta di architettura e motori riguarderà anche la Cayman, che però non è ancora stata ripresa dai nostri fotografi. È possibile che il brand voglia presentare prima la roadster (magari dandone un’anticipazione entro fine 2023), per poi passare alla coupé. Entrambi i modelli, comunque, dovrebbero arrivare in concessionaria non prima di fine 2024 o inizio 2025.