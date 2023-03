Honda prepara una serie di novità importanti per il Salone di Shanghai. In programma dal 18 al 27 aprile, la rassegna cinese ospiterà due nuovi concept della Casa giapponese che saranno destinati (almeno in un primo momento) solo alla Cina.

Al tempo stesso, il brand esporrà le sue ultime novità tecnologiche in tema di infotainment e assistenza alla guida.

La famiglia si espande

L’annuncio di Honda è accompagnato da un’immagine teaser che mostra due vetture compatte “e:N”, la sigla di modelli elettrici per la Cina. I due prototipi diventeranno dei modelli di serie che affiancheranno il SUV e:NS1 e la berlina derivata dalla e:N2 Concept presentata lo scorso novembre.

Per maggiori informazioni sulle nuove Honda dovremo aspettare il Salone, ma è probabile che anche questi modelli si basino sempre sulla piattaforma e:N Architecture F progettata appositamente per le vetture a zero emissioni.

Honda e:N SUV Concept

Oltre alle nuove auto, la Casa esporrà le tre e-bike annunciate a gennaio, mentre nel suo padiglione dedicato alla tecnologia si troverà l’Honda Connect 4.0, una nuova generazione di infotainment. Infine, verrà data una dimostrazione dell’Honda Sensing 360, i sistemi di assistenza alla guida che saranno a bordo dei modelli del futuro.

Si parla con la divisione elettrica

È da notare come la presentazione dei due concept elettrici avvenga quasi in contemporanea con la creazione della nuova divisione elettrica di Honda. Per accompagnare la transizione alle zero emissioni, infatti, il marchio nipponico ha programmato una profonda riorganizzazione aziendale sia a livello locale che nelle varie Regioni del mondo.

Honda e, la prima elettrica del marchio nipponico

La divisione si occuperà anche di moto e sistemi stazioni di accumulo, con una serie di soluzioni ad hoc per Stati Uniti e Europa. Vedremo, quindi, nei prossimi mesi cosa Honda avrà in serbo per il Vecchio Continente (e per l’Italia).