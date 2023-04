Un'auto è bloccata in un passaggio a livello mentre un treno sta per passare a tutta velocità. E' una scena che abbiamo visto in molti film, ma purtroppo può accadere anche nella realtà. Il problema è molto sentito negli Stati Uniti, dove la rete ferroviaria è particolarmente estesa. Ford ha presentato un nuovo brevetto per evitare questo tipo di collisione rilevando l'arrivo di una locomotiva.

Si tratta di una tecnologia utile soprattutto con l'arrivo dei veicoli autonomi. Dare all'auto la capacità di fermarsi automaticamente a un passaggio a livello ridurrebbe i casi in cui il conducente deve prendere il controllo del veicolo. Ecco come funziona.

Due sensori indispensabili

Il brevetto di Ford prevede due parti principali: un sensore sui binari del treno prima e dopo che la macchina attraversa il passaggio a livello e un rilevatore per controllare i segnali provenienti dai sensori sui binari.

La presenza di due sensori sui binari serve al sistema per assicurarsi che il treno sia uscito completamente dall'attraversamento. Inoltre il sistema è anche in grado di capire se la locomotiva si ferma, se inizia la retromarcia o se è fuori strada.

Auto connesse con l'ambiente circostante

Ford descrive anche una seconda implementazione con sensori come telecamere o lidar in un veicolo che sarebbero in grado di rilevare le traverse o i segnali di avvertimento di un passaggio a livello per sapere se sta arrivando un treno.

Il brevetto porta avanti l'idea di scambiare le informazioni tra i veicoli, che presto saranno in grado di guidare da soli. In questo modo le persone saprebbero che devono fermarsi all'incrocio prima di raggiungerlo. Il messaggio verrebbe inviato anche ai servizi di emergenza, che in caso di necessità potrebbero intervenire velocemente.