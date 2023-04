In Giappone le auto ultracompatte sono una vera istituzione. Oltre a facilitare la vita nelle trafficate città, le cosiddette “kei car” godono di importanti vantaggi fiscali e assicurativi, che le rendono particolarmente attraenti agli occhi di tantissimi clienti.

Negli anni si sono costantemente evolute e sono diventate ormai delle auto per tutta la famiglia, ideali anche per una gita fuori porta. Ne è un chiaro esempio la Mitsubishi Delica Mini, un SUV piccolo fuori e grande dentro.

Il micro SUV per città e avventura

Derivato nel nome e in alcuni dettagli estetici dalla Delica, un minivan di dimensioni “normali”, la Delica Mini sfoggia un look aggressivo, con protezioni per la carrozzeria, un assetto rialzato e fari LED che sembrano imitare uno “sguardo” cattivo.

Tra l’altro, l’aspetto della carrozzeria può cambiare sensibilmente da un esemplare all’altro, dato che in concessionaria si possono richiedere tanti accessori ufficiali per parabrezza, paraurti, portellone, fiancate e paraspruzzi. Inoltre, si può scegliere tra l’allestimento Active Tone Style (più improntato alla città) e il Wild Adventure Style (che punta maggiormente sull’avventura, con dettagli neri e barre sul tetto).

L'abitacolo della Mitsubishi Delica Mini

Le minuscole dimensioni della Mitsubishi (3,39 m di lunghezza e 1,48 m di larghezza) nascondono, però, tanta praticità. Le portiere posteriori sono a scorrimento per facilitare al massimo la salita a bordo, mentre i rivestimenti dei sedili sono impermeabili, esattamente come la copertura del bagagliaio.

I sedili posteriori possono scorrere di 32 cm per aumentare lo spazio per le gambe o la capacità di carico e i finestrini presentano delle tendine integrate per ripararsi dal cocente sole estivo.

Sicura e non teme il fuoristrada

La dotazione della Mitsubishi farebbe invidia a tante compatte europee. La Delica Mini si può ordinare anche con la trazione integrale, una vera rarità in questo segmento (almeno dalle nostre parti), e in abbinamento al Grip Control e l’Hill Descent Control. Il primo dispositivo migliora l’aderenza sui fondi viscidi e innevati, mentre il secondo riduce la velocità nelle discese più ripide.

Mitsubishi Delica Mini

Il pacchetto MI-PILOT include tanti sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattativo, il mantenimento di corsia attivo, la frenata d’emergenza, i fari LED adattivi e gli anabbaglianti automatici.

Adeguato alla vettura il piccolo motore da 0,66 litri e 65 CV abbinato a un cambio automatico CVT. Il prezzo? In Giappone, il listino è compreso tra 12.600 euro e 15.600 euro.