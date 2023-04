Le auto usate continuano a essere le più acquistate dagli italiani anche a marzo. Nel mese appena concluso per ogni 100 vetture nuove ne sono state vendute 166 di seconda mano, segnando un lieve calo per il mercato rispetto all'anno scorso.

I passaggi di proprietà delle auto sono aumentati dell'8,5%, delle moto del 10,1%, entrambi al netto delle minivolture, cioè i trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale. Ecco tutti i dettagli.

Diesel e benzina sempre in testa

Nel mese di marzo le alimentazioni più "scambiate" sono state, come accade da diversi mesi ormai, quelle diesel e benzina non elettrificate. Le ibride in entrambe le motorizzazioni hanno tuttavia segnato un grande passo avanti, rispettivamente del 42,2% e del 73,3%. All'opposto, invece, la situazione delle elettriche, in calo del 30,9% rispetto allo stesso mese del 2022.

Per quanto riguarda le doppie alimentazioni, sia per le benzina/GPL che per le benzina/metano la crescita è stata minima, rispettivamente del +2,8% e del +9,8%.

Quota marzo 2022 Quota marzo 2023 VAR% Benzina 37,2% 37% 8,1% Diesel 47,5% 46,9% 7,3% Elettrico 0,7% 0,5% -30,9% Ibrido benzina/elettrico 3,6% 4,7% 42,2% Ibrido gasolio/elettrico 0,4% 0,7% 73,3% Parlando di minivolture le benzina hanno segnato un balzo indietro del -0,3%, scendendo a quota 29,1%, le diesel, invece, hanno raggiunto il 53,5% di quota (in aumento del 9,8% rispetto allo stesso mese del 2022). Le auto dotate di powertrain ibrido a benzina, poi, sono salite del 60,8%, arrivando a una quota del 5,9% sul totale, un risultato secondo solo a quello segnato dalle ibride a gasolio, salite del 82,4% e rimaste stabili a quota 1% sul totale. Concludendo con le radiazioni, nel mese di marzo sono scese del 7,7% rispetto al 2022. Il tasso unitario di sostituzione è risultato pari a 0,54 (ogni 100 auto nuove ne sono state radiate 54) e a 0,62 nel primo trimestre del 2023.

Dove si scambiano più auto usate

Regione Radiazioni 2022 Radiazioni 2023 VAR% Passaggi di proprietà 2022 Passaggi di proprietà 2023 VAR% Piemonte 7.670 6.474 -15,6 19.847 21.412 7,9 Valle D'Aosta 273 239 -12,6 628 668 6,4 Lombardia 17.613 15.913 -9,6 40.755 44.211 8,5 Trentino Alto Adige 2.394 2.395 0,1 6.194 7.769 25,5 Veneto 8.452 8.198 -3,0 19.942 21.852 9,6 Friuli Venezia Giulia 2.333 2.275 -2,5 5.244 5.590 6,6 Liguria 1.765 1.980 12,2 5.889 6.343 7,7 Emilia Romagna 7.434 6.757 -9,1 18.961 20.438 7,8 Toscana 5.752 5.188 -9,8 15.224 16.782 10,2 Umbria 1.766 1.476 -16,4 4.084 4.545 11,3 Marche 2.300 2.181 -5,2 5.892 6.572 11,5 Lazio 11.966 9.955 -16,8 27.453 28.510 3,9 Abruzzo 2.087 2.003 -4,0 5.475 6.169 12,7 Molise 503 1.617 221,5 1.431 1.556 8,7 Campania 7.681 7.188 -6,4 22.826 25.299 10,8 Puglia 6.459 5.730 -11,3 17.888 19.192 7,3 Basilicata 801 652 -18,6 2.378 2.575 8,3 Calabria 2.278 2.022 -11,2 7.868 8.688 10,4 Sicilia 7.429 7.538 1,5 22.386 23.609 5,5 Sardegna 2.873 2.389 -16,8 8.083 8.708 7,7

Fonte: ACI – Automobile Club d’Italia