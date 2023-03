Le auto ibride plug-in sono tra le più apprezzate e discusse degli ultimi anni. In Europa rappresentano ormai più del 9% delle vendite di auto nuove e in Italia stanno attorno al 5% delle immatricolazioni.

Nel mercato delle ibride ricaricabili alla spina c'è poi una nicchia ancora più ristretta (0,3% del mercato italiano) che include le diesel plug-in hybrid, una tecnologia oggi proposta solo da Mercedes-Benz e sperimentata ormai dieci anni fa da Volvo sulle V60 D5 e D6 Twin Engine.

Diesel plug-in hybrid, 9 modelli firmati Mercedes

La gamma delle ibride plug-in diesel di Mercedes è piuttosto ampia e si rivolge a una clientela che cerca i vantaggi della doppia alimentazione gasolio-elettrico: grande autonomia totale (in alcuni casi anche elettrica), bassi livelli di consumo ed emissioni di CO2, esenzione dai blocchi del traffico, libero accesso a molte Ztl e altri vantaggi fiscali riconosciuti a tutte le ibride. Invece, trovate qui le ragioni degli oppositori alle ibride plug-in.

In più c'è il pregio di avere a disposizione più di 300 CV di potenza complessiva senza dover pagare il superbollo, visto che sulla carta di circolazione la potenza indicata è solamente quella del motore diesel.

Nessuna speranza invece per gli incentivi statali, dato che i prezzi di listino si queste Mercedes sono nettamente oltre la soglia massima dei 54.900 euro imposta dall'Ecobonus. I prezzi degli 8 modelli ibridi plug-in diesel venduti dalla Casa della Stella vanno infatti da un minimo di 67.988 euro a un massimo di 108.132 euro, optional esclusi.

Mercedes C300 de Plug-in hybrid

La Mercedes Classe C è un classico delle berline medie premium e la sua quinta generazione è in vendita dal 2022 anche con la motorizzazione 2.0 turbodiesel + elettrico da 313 CV complessivi. Come tutte le altre ibride plug-in diesel di Mercedes, anche la Classe C è dotata di cambio automatico 9G-Tronic.

Mercedes Classe C

Il prezzo base della Mercedes C300 de Plug-in hybrid è di 67.988 euro, mentre scegliendo la versione a trazione integrale 4Matic si parte da 70.428 euro. La batteria da 25,4 kWh permette di percorrere fino a 112 km in elettrico e il consumo di gasolio secondo il ciclo WLTP è praticamente un record mondiale: 0,4 l/100km.

Mercedes C300 de Plug-in hybrid Prezzo base 67.988 euro Potenza totale 326 CV Motore Diesel 197 CV Motore elettrico 129 CV Batteria di trazione 25,4 kWh Autonomia elettrica 112 km Ricarica 55 kW CC (20 min) / 11 kW CA (3 ore) Consumo ponderato di gasolio (WLTP) 0,4 l/100km Emissioni ponderate di CO2 (WLTP) 11 g/km

Mercedes C300 de Plug-in hybrid Station Wagon

Come la berlina, anche la Classe C Station Wagon viene venduta con la motorizzazione ibrida plug-in diesel da 326 CV, con un prezzo base di 69.464 euro che nella versione 4Matic sale a 71.904 euro.

Mercedes Classe C Station Wagon

Il tutto per un'autonomia elettrica di 109 km e un consumo medio WLTP doi 0,5 l/100 km. Anche in questo caso la batteria può essere ricaricata in corrente alternata o con la più veloce ricarica in corrente continua opzionale.

Mercedes C300 de Plug-in hybrid Station Wagon Prezzo base 69.464 euro Potenza totale 326 CV Motore Diesel 197 CV Motore elettrico 129 CV Batteria di trazione 25,4 kWh Autonomia elettrica 109 km Ricarica 55 kW CC (20 min) / 11 kW CA (3 ore) Consumo ponderato di gasolio (WLTP) 0,5 l/100km Emissioni ponderate di CO2 (WLTP) 12 g/km

Mercedes GLC 300 de 4Matic Plug-in hybrid

La più nuova delle Mercedes diesel ibride plug-in è la GLC di seconda generazione lanciata proprio nel 2023 con motore 2.0 a gasolio ed elettrico da 333 CV. Ha la trazione integrale e di base costa 79.401 euro. Può avere anche la ricarica in corrente continua a 60 kW.

Mercedes GLC

La grande batteria da 31,2 kWh le permette di percorrere 127 km in modalità elettrica (quasi un record per le ibride plug-in vendute in Europa). La Mercedes GLC 300 de 4Matic Plug-in hybrid vanta anche un altro primato: i suoi 10 g/km di CO2 rappresentano probabilmente il livello di emissioni più basso al mondo per un'auto con motore termico.

Mercedes GLC 300 de 4Matic Plug-in hybrid Prezzo base 79.401 euro Potenza totale 333 CV Motore Diesel 197 CV Motore elettrico 136 CV Batteria di trazione 31,2 kWh Autonomia elettrica 127 km Ricarica 60 kW CC (20 min) / 11 kW CA (3,75 ore) Consumo ponderato di gasolio (WLTP) 0,4 l/100km Emissioni ponderate di CO2 (WLTP) 10 g/km

Mercedes GLC 300 de 4Matic Plug-in hybrid Coupé (2020)

La Mercedes GLC Coupé ancora presente nei listini, a differenza della GLC SUV, appartiene alla prima generazione che ha debuttato nel 2020 e ha infatti prestazioni ed efficienza leggermente inferiori.

Mercedes GLC Coupé (2020)

Il prezzo base della Mercedes GLC 300 de 4Matic Plug-in hybrid Coupé è di 77.124 euro, ha 316 CV totali, trazione integrale e una batteria da 13,5 kWh con cui può percorrere fino a 45 km a zero emissioni. La ricarica è solo in corrente alternata.

Mercedes GLC 300 de 4Matic Plug-in hybrid Coupé Prezzo base 77.124 euro Potenza totale 316 CV Motore Diesel 194 CV Motore elettrico 122 CV Batteria di trazione 13,5 kWh Autonomia elettrica 45 km Ricarica 7,2 kW CA (1,5 ore) Consumo ponderato di gasolio (WLTP) 1,7 l/100km Emissioni ponderate di CO2 (WLTP) 46 g/km

Mercedes GLC 300 de 4Matic Plug-in hybrid Coupé (2023)

La nuova Mercedes GLC Coupé, quella di seconda generazione, è stata appena presentata e sarà commercializzata dall'estate 2023 anche in versione diesel ibrida plug-in. Il motore a gasolio è il noto 2.0 abbinato all'elettrico da 333 CV e promette una percorrenza record in elettrico: 130 km a zero emissioni.

Mercedes GLC Coupé (2023)

Il merito è sempre della batteria da 31,2 kWh che può essere ricaricata anche in corrente continua a una potenza di 60 kW, altro record tra le plug-in hybrid. Da primato è pure il livello di emissioni di CO2, pari a 10 g/km nel ciclo WLTP. Il prezzo di listino italiano della Mercedes GLC 300 de 4Matic Plug-in hybrid Coupé (2023) sarà comunicato a breve.

Mercedes GLC 300 de 4Matic Plug-in hybrid Coupé (2023) Prezzo base Da definire Potenza totale 335 CV Motore Diesel 197 CV Motore elettrico 136 CV Batteria di trazione 31,2 kWh Autonomia elettrica 130 km Ricarica 60 kW CC (20 min) / 11 kW CA (3,75 ore) Consumo ponderato di gasolio (WLTP) 0,4 l/100km Emissioni ponderate di CO2 (WLTP) 10 g/km

Mercedes E300 de Plug-in hybrid

La grande berlina tedesca diesel ricaricabile alla spina è la Classe E, in vendita dal 2018 con il motore turbodiesel e l'elettrico da 316 CV totali. Costa 70.423 euro con la trazione posteriore e l'integrale 4Matic costa come minimo 73.230 euro.

Mercedes Classe E

La batteria da 13,5 kWh, ricaricabile in corrente alternata a 7,2 kW, consente una percorrenza elettrica di 54 km.

Mercedes E300 de Plug-in hybrid Prezzo base 70.423 euro Potenza totale 316 CV Motore Diesel 194 CV Motore elettrico 122 CV Batteria di trazione 13,5 kWh Autonomia elettrica 54 km Ricarica 7,2 kW CA (2 ore) Consumo ponderato di gasolio (WLTP) 1,2 l/100km Emissioni ponderate di CO2 (WLTP) 33 g/km

Mercedes E300 de Plug-in hybrid Station Wagon

La Classe E Station Wagon è la più grande familiare della Stella e in versione ibrida plug-in diesel costa 72.667 euro (75.473 euro la 4Matic).

Mercedes Classe E Station Wagon

L'autonomia elettrica della Mercedes E300 de Plug-in hybrid Station Wagon è di 52 km e il consumo medio di gasolio si attesta sugli 1,4 l/100 km.

Mercedes E300 de Plug-in hybrid Station Wagon Prezzo base 72.667 euro Potenza totale 316 CV Motore Diesel 194 CV Motore elettrico 122 CV Batteria di trazione 13,5 kWh Autonomia elettrica 52 km Ricarica 7,2 kW CA (2 ore) Consumo ponderato di gasolio (WLTP) 1,4 l/100km Emissioni ponderate di CO2 (WLTP) 36 g/km

Mercedes GLE 350 de 4Matic Plug-in hybrid

Il gigante tra le ibride plug-in diesel della Stella si chiama Mercedes GLE, il maxi SUV da 94.834 euro di base appena ristilizzato che è ordinabile con trazione integrale, motorizzazione PHEV da 333 CV e fino a 103 km di autonomia elettrica.

Mercedes GLE

Anche per la Mercedes GLE 350 de 4Matic Plug-in hybrid è disponibile la ricarica in corrente continua a 60 kW e il consumo medio è di appena 0,7 l/100 km.

Mercedes GLE 350 de 4Matic Plug-in hybrid Prezzo base 94.834 euro Potenza totale 333 CV Motore Diesel 197 CV Motore elettrico 136 CV Batteria di trazione 31,2 kWh Autonomia elettrica 103 km Ricarica 60 kW CC (20 min) / 11 kW CA (2,5 ore) Consumo ponderato di gasolio (WLTP) 0,7 l/100km Emissioni ponderate di CO2 (WLTP) 17 g/km

Mercedes GLE 350 de 4Matic Plug-in hybrid Coupé

La Mercedes GLE Coupé è la più costosa delle ibride plug-in a gasolio del marchio tedesco, un colosso con carrozzeria da SUV coupé che per 108.132 euro propone trazione integrale e 333 CV di potenza ibrida.

Mercedes GLE Coupé

La batteria da 31,2 kWh offre un'autonomia elettrica dichiarata di 106 km e il consumo si attesta sugli 0,6 l/100 km: non male per un SUV da quasi 2,4 tonnellate di peso.

Mercedes GLE 350 de 4Matic Plug-in hybrid Coupé Prezzo base 108.132 euro Potenza totale 333 CV Motore Diesel 197 CV Motore elettrico 136 CV Batteria di trazione 31,2 kWh Autonomia elettrica 106 km Ricarica 60 kW CC (20 min) / 11 kW CA (2,5 ore) Consumo ponderato di gasolio (WLTP) 0,6 l/100km Emissioni ponderate di CO2 (WLTP) 16 g/km

Luci e ombre sulle auto ibride plug-in

L'avvento delle auto ibride plug-in è stato accompagnato negli ultimi anni da diverse voci contrarie che hanno sottolineato la scarsa propensione all'efficienza e alle basse emissioni di queste vetture, accusate di essere meno "green" di quanto dichiarato.

Tra queste voci contro c'è in particolare quella di Transport & Environment, l'organizzazione indipendente che si occupa di promuovere le politiche di trasporto a zero emissioni, che nei suoi test più recenti fatti con l'università di Graz ha rilevato queste problematiche per le plug-in messe alla prova (BMW X5, Peugeot 308 e Renault Megane):