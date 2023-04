Tutte le "hot hatch" piccole o compatte hanno conquistato, chi più chi meno, i cuori delle ultime generazioni di appassionati, ma qualche costruttore è riuscito a lasciare un segno particolare nel panorama: Renault lo ha fatto certamente con le piccole, dalle Renault 5 alle Clio, considerate non semplici utilitarie pepate ma vere e proprie auito da corsa omologate per l'uso stradale.

Ebbene, non meno gradita agli appassionati è stata la compatta Renault Megane, che con la serie delle RS è riuscita altresì a fissare standard importanti, tenendo testa a molte concorrrenti tedeche e giapponesi spesso più costose dei lei. Ecco tutti i suoi motori.

La Megane Coach 2.0 16V 1995

La principale novità con cui la Megane succede nel '95 alla Renault 19 è la gamma più articolata: addirittura, al posto delle normali tre e cinque porte la Casa sviluppa due diversi modelli, una normale berlina e una vera coupé chiamata Coach con passo accorciato di 11 cm. Di questa, che fa da base anche alla versione Maxi da rally, non esiste una vera e propria versione "spinta", ma in gamma c'è comunque un 2.0 16V da 147 CV.

Renault Megane Coach 2.0 16V 1995 Renault Megane Coach 2.0 16V 1995, profilo

Si tratta dello stesso motore della Clio Williams, che combinato con un peso inferiore ai 1.100 kg garantisce già prestazioni rilevanti alla due porte lunga meno di quattro metri.

Megane Coach 2.0 16V: 147 CV, 215 km/h, 0-100 km/h 8,6 secondi

Renault Megane II RS 2004

La prima Megane R.S. 2004-2008

La seconda generazione di Megane è una rivoluzione di stile e tecnologia. La carrozzeria squadrata lascia un po' perplessi all'inizio, poi conquista, anche nella versione a tre porte su cui si inizia a spingere con i CV. Il primo motore Turbo 2.0 debutta nella gamma "normale" con 165 CV, ma è soltanto l'antipasto alla versione elaborata dal reparto sportivo Renault Sport.

Renault Megane II RS 2004, meccanica Renault Megane II RS 2004, motore

Il motore, portato a 225 CV con un nuovo turbo di tipo "twin scroll", spinge l'auto oltre i 230 km/h con 0-100 km/h in meno di sette secondi. Per festeggiare il successo in F1, così come si fece negli Anni '90 con la Clio Williams, Renault produce anche un'edizione limitata che omaggia la monoposto R26, con assetto rivisitato e un lieve upgrade del motore, portato a 230 CV.

Megane RS 2.0 Turbo 225: 225 CV, 236 km/h, 0-100 km/h 6,5 secondi

225 CV, 236 km/h, 0-100 km/h 6,5 secondi Megane RS 2.0 Turbo F1 Team R26: 230 CV, 237 km/h, 0-100 km/h 6,5 secondi

Renault Megane III RS 265 2012

Renault Megane III RS 2009-2015

La terza generazione di Megane è più grande, ma riprende l'idea della prima di suddividere le carrozzerie in modo un po' più netto: la nuova Coupé, lunga 4,30 metri, si rene protagonista di una nuova escalation prestazionale: se le versioni "normali" arrivano a 220 CV, le RS iniziano con 250, per poi salire a 265 con la Trophy e addirittura a 275 con l'edizione finale Trophy 275.

Megane RS '09: 250 CV, 250 km/h, 0-100 km/h 6,1 secondi

250 CV, 250 km/h, 0-100 km/h 6,1 secondi Megane RS/Trophy '12: 265 CV, 255 km/h, 0-100 km/h 6 secondi

265 CV, 255 km/h, 0-100 km/h 6 secondi Megane RS Trophy 275: 275 CV, 255 km/h, 0-100 km/h 5,8 secondi

Renault Megane III RS Trophy R 2014

L'ultima Megane RS

La quarta generazione della Megane unifica di nuovo la carrozzeria, stavolta a sole cinque porte, segnando un primato anche per la RS che oltretutto beneficia anche della tecnologia del sistema di sterzo sulle ruote posteriori, un highlight che arriva dalla piattaforma flessibile CMF. Inoltre, è la prima con il cambio automatico a doppia frizione EDC

La prima RS onora il downsizing adottando un 1.8 turbo a iniezione diretta con la bellezza di 280 CV, che salgono a quota 300 sulle Trophy e Trophy-R, l'ultima più veloce non grazie a un ulteriore potenziamento ma a una riduzione del peso di ben 130 kg. Nel 2023 viene annunciata la Ultime, edizione finale che saluta la Megane classica (l'erede elettrica è già in commercio da un anno) e la dinastia R.S.

Renault Megane IV RS Trophy-R 2019 Renault Megane IV RS Trophy-R 2019, il motore