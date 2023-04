Ferrari è proiettata al futuro della propria gamma, con il 2025 a segnare l'arrivo della prima auto elettrica del Cavallino. Un passo epocale per la Casa, impegnata anche su molti altri fronti, per rinnovare la propria gamma tra tradizione - il V12 non scomparirà - e rivoluzione - tra elettrificazione ed elettrico.

Un rinnovamento che passerà non solo dalla meccanica ma anche dalla tecnologia, con un focus sempre maggiore sull'esperienza di guida, legata non solo alle prestazioni ma anche a ciò che circonda guidatore e passeggero. In poche parole: monitor. Ma visto che parliamo di Ferrari non saranno monitor qualsiasi.

Nero totale per le rosse

La Casa di Maranello ha infatti appena firmato un memorandum di intesa con Samsung Display, una delle divisioni del colosso coreano, per assicurarsi la fornitura di schermi curvi con tecnologia OLED. Monitor che assicurano peso ridotto rispetto ad altri con differenti tecnologie. Riduzione del peso che per un brand come Ferrari è sempre in cima alle priorità.

Il display curvo della Ferrari SF90 Stradale

Acronimo di "Organic Light Emitting Diode" la tecnologia OLED utilizza una sottile pellicola di composto organico in grado di emettere luce se attraversata da una corrente elettrica. Tecnologia che assicura altissima qualità delle immagini assieme, ingombri ridotti (sono molto più sottili rispetto ai classici LED) e risparmio energetico: per ottenere il nero infatti basta spegnere i LED corrispondenti. Si parla infatti di "nero totale", perché non reso tramite una retroilluminazione scura.

Inoltre il loro essere particolarmente sottili e composti da una pellicola di materiale organico elettroluminescente permette di creare pannelli curvi, come quello montato sulla Ferrari SF90 Stradale.

L'importanza di mostrare

Ancora non sappiamo quando Ferrari monterà i primi monitor OLED firmati Samsung nè su quali modelli, ma appare chiaro come anche per un brand sportivo gli schermi giochino un ruolo sempre più importante. “Nel settore del lusso è fondamentale riuscire a

portare l’esperienza del cliente a livelli sempre più alti" ha commentato l'ad di Maranello Benedetto Vigna.

La plancia della Ferrari Purosangue

Un cambio di paradigma rispetto a quanto visto con la Ferrari Purosangue, orfana di un monitor centrale per gestire il sistema di infotainment? Oppure anche in futuro le vetture del Cavallino opteranno per un arredamento in controtendenza? E chissà se gli interni delle Ferrari del futuro saranno simili a quelli mostrati al CES 2023 da Samsung.

Il sistema Samsung Display mostrato al CES 2023

Quello che è certo è che l'attenzione del Cavallino per la tecnologia di bordo è sempre più alta: a inizio 2023 infatti è stato siglato un accordo con Harman (di proprietà di Samsung) per la fornitura del sistema Ready Upgrade da integrare sui modelli futuri, grazie al quale si può aggiornare facilmente il sistema di infotainment sia dal punto di vista software sia hardware.