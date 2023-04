Le SUV di Casa Skoda sono sempre oggetto di promozione: anche in aprile, quindi, troviamo un’offerta di finanziamento Clever Value sulla Skoda Karoq a benzina.

La Karoq in allestimento Ambition con motore 1.0 TSI da 110 CV ha un prezzo di listino di 29.650 euro, che con lo sconto della Casa si riduce a 25.184 euro.

Versando un anticipo di 4.700 euro, si versano 35 rate mensili da 299 euro (TAN 8,49%, TAEG 9,92%), con una rata finale di 14.935,59 euro. Il limite chilometrico in caso di sostituzione o restituzione è di 45.000 km, e per ogni chilometro in più si pagano 0,07 euro.

Non c’è obbligo di permuta o rottamazione, e gli importi comprendono la garanzia estesa fino a 4 anni o 60.000 km, quindi oltre il periodo del finanziamento rateale.

Vantaggi

Skoda propone sulla Karoq 1.0 uno sconto di quasi 4.500 euro senza ecoincentivi, portando così la rata mensile a poco più di 300 euro con le spese. Positiva l’estensione di garanzia oltre il periodo di finanziamento rateale, iniziativa di aprile condivisa da tutto il gruppo Volkswagen.

Svantaggi

In questo particolare esempio mancano garazie o assicurazioni aggiuntive, e bisogna considerare costi fissi e oneri finanziari.

In sintesi