Tutti sono in attesa di conoscere le forme della futura Lancia Ypsilon, ma intanto il modello attuale continua ad essere un successo, con prezzi interessanti, ed offerte sempre nuove. Per il mese di aprile, ad esempio, ci sono sia sconti della Casa che rate mensili ridotte.

Nella versione ibrida 1.0 FireFly da 70 CV e nell’allestimento inferiore Silver, la Lancia Ypsilon costa 17.100 euro, che scendono fino a 13.450 euro con il finanziamento rateale e con la rottamazione di un usato, ma senza incentivi statali.

Versando un anticipo di 2.173 euro, le rate mensili sono 35 da 189 euro (TAN 7,99%, TAEG 10,52%); c’è poi la maxi rata da 7,861 euro, con un limite di percorrenza di 30.000 km e il costo di 0,10 euro al chilometro in caso di esubero, da pagare con la restituzione o la sostituzione.

Sono comprese nell’esempio le polizze cristalli e pneumatici, mentre con l’acquisto online si aggiungono un paio d’anni di garanzia in più.

Vantaggi

Lancia mantiene sulla Ypsilon un prezzo di listino piuttosto contenuto, ma applica anche sconti interessanti, che permettono di mantenere piuttosto bassa la rata mensile. Sono compresi alcuni servizi, anche con l’acquisto online.

Svantaggi

Per questa offerta è necessaria la rottamazione di un usato, ed è previsto il pagamento di un anticipo, che in altre promozioni precedenti spesso non c’era.

